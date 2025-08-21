قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمريكا والاتحاد الأوروبي .. الخبز المصري يعبر الحدود إلى الأسواق العالمية
منتخب ناشئات السلة يعسكر في صربيا استعدادًا للبطولة الإفريقية
فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة
التعليم العالي تنشر إرشادات للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح
وزير الخارجية يُجري اتصالات مع عدد من نظرائه في الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي

نائبة وزيرة التضامن
نائبة وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 2599 لسنة 2025 باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تتولى المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى إطار اختصاصات الوزارة مباشرة الاختصاصات الآتية: 
1-   الإشراف العام على المهام المتعلقة بملفات الجمعيات والمؤسسات الأهلية - برامج الدعم النقدي ومن بينها تكافل وكرامة، التمكين الاقتصادي ، شئون الأسرة والمرأة، الخدمات التأهيلية، والدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، والبرامج ذات الصلة، والتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات والهيئات وكل الاطراف المعنية بذات الشأن .
 
2- متابعة تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق المستهدفات المطلوبة وتحسين علاقات العمل بين كافة قطاعات الوزارة والجهات المعنية بهذا الشأن. 
 
3- الإشراف العام على البحوث والدراسات ومتابعة تطوير وتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتنمية وتطوير منظومات التمكين الاقتصادي - الدعم النقدي- شئون الأسرة والمرأة - الخدمات التأهيلية والدعم والتمكين للأشخاص ذوي الاعاقة، الجمعيات والمؤسسات الاهلية ، الاتحادات والتحالفات والمنظمات  الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية  المصرح لها بالعمل فى مصر .
 
4- الإشراف العام على إعداد مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية بالمجالات ذات الصلة بعملها .
 
5- الإشراف العام على إعداد تقارير دورية عن التقدم الذى أحرزته الوزارة فى خطة العمل والموازنات الخاصة بالملفات ذات الصلة بعملها. 
 
6- الإشراف العام ومتابعة ومراجعة تقارير تقييم البرامج والمشروعات والأعمال والأنشطة الخاصة بالملفات ذات الصلة بعملها.
 
7- الإشراف على الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط الوظيفي والإصلاح الهيكلي بالوزارة والهيئات التابعة والتنسيق فيما بينهم وذلك في المجالات ذات الصلة بعملها وعرض السياسات والإجراءات المقترحة فى هذا الشأن على الوزير لاعتمادها.
 
8- الإشراف على إعداد وتنفيذ مشروعات الوزارة والهيئات التابعة والمدرجة فى برنامج الحكومة، وذلك فى المجالات ذات الصلة بعملها. 
 
9- الإشراف على أنشطة الوزارة والهيئات التابعة فى مجال تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات وتحقيق تكافؤ الفرص. 
 
10- التنسيق والتعاون مع مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه وفقا لأحكام القانون رقم ١٧١  لسنة  ٢٠٢٢ بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى ولائحته التنفيذية .
 
وتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

نائبة وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي مجلس الوزراء

