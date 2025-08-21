قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
فيديو إطلاق أسد على عامل مصري في ليبيا.. قصة دعابة تحولت إلى صدمة
التعليم: أصحاب مراكز الدروس الخصوصية قادوا حملات مضللة لتخويف الطلاب من البكالوريا
مصدر مقدرب من وسام أبو علي يكشف سبب تأخر التعاقد مع كولومبس
صحفي: ثوابت الدولة المصرية تجاه غزة لا يمكن التخلي عنها بأي حال من الأحوال
بعد عملية خان يونس.. رئيس أركان الاحتلال: سنضرب حماس في كل مكان
التعليم تنفي إجبار طلاب الثانوي على اختيار نظام البكالوريا
التعليم تنفي حرمان خريجي البكالوريا المصرية من معظم الكليات في تنسيق الجامعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ضياء حلمي: زيارة رئيس الوزراء إلى اليابان تعكس إرادة حقيقية لتعميق الشراكة بين القاهرة وطوكيو

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
علي مكي

قال الدكتور ضياء حلمي عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مؤتمر "تيكاد 9" في طوكيو تمثل زيارة بالغة الأهمية، ليس فقط على الصعيدين الإقليمي أو الشرق أوسطي، بل على المستوى العالمي أيضاً، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.

وأضاف حلمي، في لقاء مع الإعلامية رغدة بكر، ببرنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ  هذه المشاركة تحمل دلالات عميقة، حيث تأتي في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية وتراجعاً في مستويات التعاون الدولي، وهو ما يجعل من حضور الدكتور مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمراً ذا زخم خاص ويعكس اهتماماً مصرياً ويابانياً حقيقياً بتعزيز الشراكة الثنائية.

وأشار حلمي إلى أن الزيارة أسفرت عن توقيع 12 اتفاقية، وهو رقم كبير مقارنة بمدة الزيارة التي لم تتجاوز 3 أيام، ما يدل على وجود إرادة قوية من الجانبين لتقوية الروابط بشكل فعّال وجاد، وليس لأغراض إعلامية فقط.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات شملت قطاعات استراتيجية منها التعليم الفني، وتأهيل الموارد البشرية المصرية للعمل في السوق الياباني، وهو ما يعكس نظرة اليابان الجديدة والإيجابية للعمالة المصرية.

وأضاف أن مجالات التعاون امتدت أيضاً إلى قطاعات البنية التحتية، والإسكان، والطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تُعد اليابان دولة رائدة في أبحاث الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والحوكمة، والثورة الصناعية الرابعة، وهي ما تُعرف بعلوم دراسات مستقبل الإنسانية، وتمثل اقتصاد المستقبل، أو ما يُطلق عليه "اقتصاد المعرفة".

وأوضح ضياء حلمي أن التعاون المصري الياباني لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يشمل كذلك الثقافة والتعليم، حيث رافق البعثة المصرية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يعكس الاهتمام المصري العميق بالاستفادة من التجربة اليابانية.

ونوّه إلى أن مصر لا تتبنى فقط مصطلح "توطين الصناعة" بل تطبقه فعلياً، وهو ما أكده وزير الدولة الياباني للتجارة والصناعة والاستثمار، الذي أشار إلى أن مصر قطعت خطوات ضخمة في هذا المجال، وتتمتع بمناخ استثماري جاذب يجعلها بوابة للمنطقة العربية والقارة الإفريقية.

رئيس الوزراء اليابان طوكيو

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

وزير المالية

قبض مرتبات أغسطس خلال أيام.. احسب مرتبك بعد الزيادة

نيسان التيما موديل 2026

سعر نيسان التيما 2026 في السعودية

سيارات جديدة 2025 أوتوماتيك في مصر

سيارات جديدة 2025 أوتوماتيك في مصر

نصائح مهمة قبل ركن سيارتك تحت الشمس

نصائح مهمة قبل ركن سيارتك تحت الشمس ؟

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

القلق
القلق
القلق

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

