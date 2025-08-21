ضياء حلمي: زيارة رئيس الوزراء إلى اليابان تعكس إرادة حقيقية لتعميق الشراكة بين القاهرة وطوكيو

قال الدكتور ضياء حلمي عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مؤتمر "تيكاد 9" في طوكيو تمثل زيارة بالغة الأهمية، ليس فقط على الصعيدين الإقليمي أو الشرق أوسطي، بل على المستوى العالمي أيضاً، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.

وأضاف حلمي، في لقاء مع الإعلامية رغدة بكر، ببرنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه المشاركة تحمل دلالات عميقة، حيث تأتي في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية وتراجعاً في مستويات التعاون الدولي، وهو ما يجعل من حضور الدكتور مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمراً ذا زخم خاص ويعكس اهتماماً مصرياً ويابانياً حقيقياً بتعزيز الشراكة الثنائية.

وأشار حلمي إلى أن الزيارة أسفرت عن توقيع 12 اتفاقية، وهو رقم كبير مقارنة بمدة الزيارة التي لم تتجاوز 3 أيام، ما يدل على وجود إرادة قوية من الجانبين لتقوية الروابط بشكل فعّال وجاد، وليس لأغراض إعلامية فقط.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات شملت قطاعات استراتيجية منها التعليم الفني، وتأهيل الموارد البشرية المصرية للعمل في السوق الياباني، وهو ما يعكس نظرة اليابان الجديدة والإيجابية للعمالة المصرية.

وأضاف أن مجالات التعاون امتدت أيضاً إلى قطاعات البنية التحتية، والإسكان، والطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تُعد اليابان دولة رائدة في أبحاث الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والحوكمة، والثورة الصناعية الرابعة، وهي ما تُعرف بعلوم دراسات مستقبل الإنسانية، وتمثل اقتصاد المستقبل، أو ما يُطلق عليه "اقتصاد المعرفة".

وأوضح ضياء حلمي أن التعاون المصري الياباني لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يشمل كذلك الثقافة والتعليم، حيث رافق البعثة المصرية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يعكس الاهتمام المصري العميق بالاستفادة من التجربة اليابانية.

ونوّه إلى أن مصر لا تتبنى فقط مصطلح "توطين الصناعة" بل تطبقه فعلياً، وهو ما أكده وزير الدولة الياباني للتجارة والصناعة والاستثمار، الذي أشار إلى أن مصر قطعت خطوات ضخمة في هذا المجال، وتتمتع بمناخ استثماري جاذب يجعلها بوابة للمنطقة العربية والقارة الإفريقية.