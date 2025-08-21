قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
مقصلة الهجرة الأمريكية.. واشنطن تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي .. والآلاف مهددون بالترحيل
السبت .. إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية | تفاصيل
وزير الشؤون النيابية عن «الإدارة المحلية»: لا يوجد عقدة فيه.. وأنصح بفصله عن قانون انتخابات المجالس
العد التنازلي للهجوم .. أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة قبيل العملية الكبرى
الهلال الأحمر يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيري الخارجية والتضامن لمعبر رفح
رياضة

شوط أول إيجابي بين سموحة وزد بالدوري

سموحة
سموحة
حسام الحارتي

سيطر التعادل الإيجابي 1–1على أحداث الشوط الأول بين زد وسموحة في اللقاء الذي جمعهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري  

تقدم النيجيري صامويل أمادى مهاجم فريق سموحة بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 10 بينما إدراك مصطفى سعد ميسىلاعب زد هدف التعادل في الدقيقة 27 عقب تأكيد تقنية الفار على صحة الهدف

وتمكن لاعبى فريق سموحة من السيطرة على مجريات الـ45 دقيقة الأولى وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف بينماجاء فرص فريق زد على استحياء دون خطورة على مرمى الفريق السكندرى.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي :-

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، أحمد عوض، محمد دبش، شريف رضا.

خط الوسط: أحمد فوزي، سمير فكري، سامادو، خالد الغندور.

بينما أعلن محمد شوقي المدير الفني لنادي زد عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: علي جمال - محمد ربيعة - أحمد كاستيلو - أحمد طارق

خط الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد الصغيري - أحمد عادل ميسي

وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - أحمد عاطف.

