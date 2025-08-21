شوط أول إيجابي بين سموحة وزد بالدوري

سيطر التعادل الإيجابي 1–1على أحداث الشوط الأول بين زد وسموحة في اللقاء الذي جمعهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري

تقدم النيجيري صامويل أمادى مهاجم فريق سموحة بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 10 بينما إدراك مصطفى سعد ميسىلاعب زد هدف التعادل في الدقيقة 27 عقب تأكيد تقنية الفار على صحة الهدف

وتمكن لاعبى فريق سموحة من السيطرة على مجريات الـ45 دقيقة الأولى وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف بينماجاء فرص فريق زد على استحياء دون خطورة على مرمى الفريق السكندرى.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي :-

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، أحمد عوض، محمد دبش، شريف رضا.

خط الوسط: أحمد فوزي، سمير فكري، سامادو، خالد الغندور.

بينما أعلن محمد شوقي المدير الفني لنادي زد عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: علي جمال - محمد ربيعة - أحمد كاستيلو - أحمد طارق

خط الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد الصغيري - أحمد عادل ميسي

وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - أحمد عاطف.