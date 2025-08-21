قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفصائل الفلسطينية تنفي تسليم السلاح وتربطه بحق العودة ومواجهة الاحتلال
اتصل تلحقك في أي وقت .. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية
عاصفة ضد إسرائيل .. دول أوروبية وعربية تستدعي سفراء تل أبيب احتجاجًا على خطط الاستيطان
لا يراعي حرمة للدين ولا للإنسان.. الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بنيجيريا
توك شو| الوزير: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة.. والأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد
رسالة للإدارة الأمريكية.. نتنياهو: السيطرة على غزة الخيار الأخير حال فشل المحادثات
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لأشرف عطية على الهواء
طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة
مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت بالدوري
الطفل الصغير.. هكذا علقت شقيقة محمد صلاح على تتويجه بأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
فن وثقافة

فضل شاكر يكشف موعد طرح أحدث أغانيه صحاك الشوق

فضل شاكر
فضل شاكر
تقى الجيزاوي

كشف الفنان فضل شاكر عن موعد طرح أحدث اغانيه بعنوان “صحاك الشوق” الذى من المقرر طرحها يوم السبت المقبل ٢٣ اغسطس.

وتأتي “صحاك الشوق” للفنان فضل شاكر بعد النجاح الكبير الذى حققه بأغنية “كيفك على فراقي” رفقة نجله المطرب محمد فضل شاكر.

وتمكنت أغنية “كيفك علي فراقي”، من الدخول الي قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة في مصر، عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بساعات. 

وحققت أغنية كيفك علي فراقي، من غناء فضل شاكر ونجله محمد فضل شاكر، من تحقيق نسب مشاهدة اقتربت من 3 مليون مشاهدة في غضون 24 ساعة فقط.

بيان فضل شاكر بعد حصوله على البراءة في القضايا السياسية

وكان أصدر الفنان فضل شاكر، بيانًا بعد حصوله على البراءة في القضايا السياسية التي اتهم فيها خلال السنوات الماضية.

وجاء نص البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للفنان فضل شاكر: “بالنسبة إلى التُهم الملفقة فإنني أوضح أنه قبل دخولي مخيم عين الحلوة لم يكن صادرًا في حقي أية مذكرة أو أي حكم، وعندما دخلت المخيم هربًا من التهديد بالقتل انهالت عليي الوثائق والأحكام من دون أن يكون هناك مبرر قانوني، أنا بريء والقضاء صدَّق، غيابيًا، حكم براءتي من الاقتتال مع الجيش والحكم منتشر على وسائل الإعلام”.

وتابع: أنا أطلب من المعنيين أن يتم التعامل مع ملفي على أنه ملف لمواطن عادي، لأنه وبمجرد أن يتمَّ التعاطي مع قضيتي من دون أن يكون هناك بعدٌ سياسيٌ لها فإنَّ 99٪؜ من المشكلة ستُحلّ، أنا بريء ظُلِمتُ أكثر من 13 سنة ولُفِّقت التُهَم المنسوبة إليَّ في محاولة للتضييق عليَّ ظنًّا منهم أنَّ في إمكانهم القضاء عليَّ وعلى فنّي.

وأوضح: وأزيد الرأي العام من الشعر بيتًا، للمرة الأولى، وأكشف له أنني تعرضت من بعض المسؤولين في بعض الأجهزة الرسمية للابتزاز المالي فمنهم من طلب مليوني دولار ومنهم من طلب 5 ملايين ومنهم من طلب عقاراتي وأملاكي لقاء حصولي على براءة أنا أصلًا حاصلٌ عليها ، وقد تمَّ حجز أموال عائلتي وأولادي، الثابت بالمستندات أنها ملك لهم، ولا يُسمح بالإفراج عنها من قبل بقايا فلول نظام بشار الأسد البائد الذين لا يزال نفوذهم حاضرًا في بعض المؤسسات بشكل غير قانوني.

وتابع فضل شاكر: رجعتُ إلى الفن، والتقييم العالمي أقرَّ بأنني رجعتُ رقمًا صعبًا على الساحة الفنية، وهنا أقول لجمهوري الغالي انتظروا الإصدارات المقبلة التي ستكون أجمل وأحلى.

واستكمل: لن أتوقف عن الفنّ، ونجحت بفضل الله، ودعم جمهوري الغالي الذي أحبه وأشتاق إليه وأعده بلقائه، وعبر وسائل الإعلام أوجِّه التحية والحب والتقدير والاحترام لسمو الأمير القائد محمد بن سلمان، وأقول له: «لقد بعثتم بروح الأمل إلى لبنان ووضعتم حجر الأساس لعهد جديد في كل المنطقة العربية.

واختتم فضل شاكر بيانه: "فلتكن قضيتي أولوية في هذا العهد الجديد ولتُفتَح على مصراعيها مع المسؤولين اللبنانين لأنها قضية سياسية واستمرت سياسية على مدى سنوات، لأنَّ جهةً في لبنان كانت مصرّة على أن تظلمني، أما وقد تبدلتِ الظروف اليوم وحُلَّت كثير من القضايا بفضل جهودكم فلتُضمَّ قضيتي التي سيَّسها الظالمون والمفترون إلى أولوياتكم التي لطالما رفعتم عنوانها باسم الإنسانية من مملكة الإنسانية إلى كل العالم

فضل شاكر اغاني فضل شاكر أعمال فضل شاكر ٢٠٢٥

