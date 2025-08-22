قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة تحضير كب كيك الكنافة.. بمذاق لا يقاوم

كب كيك الكنافة
كب كيك الكنافة
هاجر هانئ

كب كيك الكنافة من الحلويات اللذيذة والتي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك او ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدم مطبخ الشيف موالي، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كب كيك الكنافة، فيما يلي..

مقادير كب كيك الكنافة:

٥٠٠ جرام عجينة الكنافة

نصف كوب سمن

جبن أو مكسرات حسب الرغبة


طريقة تحضير كب كيك الكنافة :-

1- ضعي عجينة الكنافة ونصف كمية السمن في وعاء.

2- أفركي جيداً حتى تتجانس المكوّنات وتتشبّع الكنافة بالسمن.

3- إدهني صينية كب كيك بالقليل من السمن ثم وزّعي القليل من الكنافة في القعر.

4- إملأي القوالب بالمكسرات أو الجبن بحسب رغبتك ثمّ غطّيها بالكنافة من جديد.

5- أدخلي الصينية إلى الرف الوسط في الفرن واخبزيها لحوالى 10 دقائق أو حتى تحمرّ الجوانب.

6- أخرجي الصينية من الفرن واسقيها مباشرةً بالقطر البارد.

7- زيّني الوجه بالقليل من الفستق الحلبي المجروش ثمّ قدّمي الحلى على سفرتك.

