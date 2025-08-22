أميرة أديب تقدم أغنيتها الجديدة "تصبيرة"

طرحت الفنانة أميرة أديب أغنيتها الجديدة "تصبيرة" تعاونها الأول مع وارنر ميوزيك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحمل الأغنية إسم "تصبيرة" - وهو تعبير عربي عن المقبلات - لمسة مرحة تشير إلى ما ينتظر الجمهور، كجرعة أولى عن رحلتها الموسيقية القادمة.

وقد صرحت أميرة أديب عن العمل الجديد قائلة: أغنية "تصبيرة" بالنسبة لي هي مجرد تذوّق للطبق الموسيقي القادم.

.

وأضافت أميرة أديب: لطالما كان للموسيقى تأثير عميق في حياتي، وأعتبر أغنية "تصبيرة" تعبير عن رحلتي الفنية، والفخر الذي أشعر به تجاه ما أقدمه، إنها تدور حول التحديات، والاحتفال بانتصارات المرء الشاقة.

وكان أخر أعمال أميرة أديب هو مسلسل عايشة الدور من دنيا سمير غانم ، رحاب الجمل، فدوى عابد، نور محمود ومن إنتاج: محمد أحمد السبكي ، تأليف: كريم يوسف، أحمد الجندي، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، نانسي عكيلة ، وإخراج: أحمد الجندي