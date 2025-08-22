قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكدس مروري بنفق سعد زغول ببنها بسبب تصادم سيارة ربع نقل
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
صراع رؤساء.. ميلانيا ترامب تهدد هانتر بايدن بدعوى بمليار دولار| القصة الكاملة
الأمم المتحدة: أكثر من 796 ألف نازح في غزة منذ مارس الماضي
الاحتلال يمنع مسئول أسباني من دخول أراضيها
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة إعداد الدراسات الفنية للمشروعات بمدينة دهب
وزير الإنتاج الحربي: السلام لابد له من قوة ردع تحميه
تدريس الذكاء الاصطناعي بمادة تكنولوجيا المعلومات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
وزير التعليم يتسلم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات المطور للصف الأول الابتدائي
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
تدريس البرمجة وتفعيل أنشطة رياضيات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أميرة أديب تقدم أغنيتها الجديدة "تصبيرة"

أميرة أديب
أميرة أديب
أحمد البهى

طرحت الفنانة أميرة أديب أغنيتها الجديدة "تصبيرة" تعاونها الأول مع وارنر ميوزيك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحمل الأغنية إسم "تصبيرة" - وهو تعبير عربي عن المقبلات - لمسة مرحة تشير إلى ما ينتظر الجمهور، كجرعة أولى عن رحلتها الموسيقية القادمة. 

وقد صرحت أميرة أديب عن العمل الجديد قائلة: أغنية "تصبيرة" بالنسبة لي هي مجرد تذوّق للطبق الموسيقي القادم. 

.

وأضافت أميرة أديب: لطالما كان للموسيقى تأثير عميق في حياتي، وأعتبر أغنية "تصبيرة" تعبير عن رحلتي الفنية، والفخر الذي أشعر به تجاه ما أقدمه، إنها تدور حول التحديات، والاحتفال بانتصارات المرء الشاقة.

وكان أخر أعمال أميرة أديب هو مسلسل عايشة الدور من    دنيا سمير غانم ،   رحاب الجمل،  فدوى عابد، نور محمود  ومن إنتاج: محمد أحمد السبكي ، تأليف: كريم يوسف، أحمد الجندي، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، نانسي عكيلة ، وإخراج: أحمد الجندي

تصبيرة الفنانة أميرة أديب أميرة أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

اسعار الفراخ

البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

حازم امام

حازم إمام يهاجم آدم كايد: نزل الملعب مكروش وضيع الفرص

ترشيحاتنا

ارشيفية

ماس كهربائي.. التحقيق في حريق شقة بكرداسة وإصابة شخص بداخلها

محكمة

خدت شقايا وطردتني من بيتي.. قرار نادر بتمكين زوج من شقة الزوجية

مشاجرة

شجار على الرصيف يتحول الى فضيحة.. حكاية بائع خلع ملابسه في مدينة نصر.. تفاصيل

بالصور

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

BYD
BYD
BYD

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

المحبوباتان.. أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW

مرسيدس BMW
مرسيدس BMW
مرسيدس BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد