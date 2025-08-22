ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة؟.. غذاء العين والقلب

تتضمن فوائد البطاطا الحلوة تحسين عملية الهضم، وتعزيز المناعة، وتقليل الالتهابات، والمساعدة في إدارة الوزن، والعديد من الأشياء المفيدة للصحة .

البطاطا الحلوة من الخضراوات الجذرية الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي خلاياك من التلف، وتحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينا أ وج، والبوتاسيوم والزنك .

فوائد البطاطا الحلوة

- يساعد على الهضم

أظهرت الأبحاث أن الألياف الغذائية في البطاطا الحلوة مفيدة لميكروبيوم الأمعاء ، ووجدت إحدى الدراسات أن الألياف الغذائية في البطاطا الحلوة تعمل كمضاد حيوي تُحفز البريبايوتكس نمو بكتيريا الأمعاء الصحية، وتُساعد على تحسين الهضم والصحة العامة

- فوائدها مضادة للسرطان

أظهرت الأبحاث أن البطاطا الحلوة لها فوائد مضادة للسرطان، ووجدت إحدى الدراسات أن البطاطا الحلوة الأرجوانية تمنع نمو بعض أنواع الخلايا السرطانيه

- تدعم صحة العين

تحتوي البطاطا الحلوة على المواد التي تحمي صحة العين والشبكية .

وقد وجدت الدراسات أن الأنثوسيانين(الموجودة في البطاطا الحلوة) لها استجابة مضادة للالتهابات على سطح العين ويمكنها علاج أمراض العين.

- تعزز صحة القلب

الألياف الغذائية الموجودة في البطاطا الحلوة مفيدة جدًا لقلبك، اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على كمية كافية من الألياف الغذائية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

المصدر very well health