مهرجان العمارة العربي يسلّط الضوء على الإرث الحضاري لبغداد

قالت هبة التميمي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إنّ العاصمة العراقية بغداد تستعد لاستضافة مهرجان العمارة العربي خلال شهر أكتوبر المقبل، في حدث يُعد من أبرز الفعاليات التي تضاف إلى سلسلة المؤتمرات والأنشطة التي تشهدها المدينة.



وأشارت إلى أن هذا المهرجان يحظى بتسليط ضوء كبير، خاصة بعد استضافة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لمؤسسة "جائزة تميز" للإبداع المعماري.

وأضافت، في تصريحات ببرنامج هذا الصباح، على قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلاميتين منى صالح وشيرين غسان، أنّ مؤسسة "تميز"، التي تأسست عام 2012 في بريطانيا، تُعد من أهم المؤسسات المعمارية العالمية، وكانت المعمارية العراقية العالمية زها حديد قد ترأست لجنتها، وهو ما يمنح الحدث بُعدًا رمزيًا وثقافيًا خاصًا لدى العراقيين.

وأكدت أن التعاون المرتقب مع هذه المؤسسة سيشكل إضافة كبيرة للعاصمة بغداد، ويسهم في نقل الخبرات وتعزيز التميز في المجال المعماري، خاصة في ظل تأهيل العديد من الشوارع التاريخية مثل شارع الرشيد وغيره.

وتابعت، أنّ بغداد تشهد مؤخرًا نهضة معمارية ملحوظة، في إطار حملة إعمار واسعة تقودها الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، شملت تأهيل البنية التحتية، وبناء فنادق وجسور ومجسرات.

وبيّنت التميمي أن مهرجان العمارة العربي لن يكون ذا طابع فني وثقافي فحسب، بل يحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية تسهم في إعادة إبراز الإرث الحضاري للعراق وتأكيد دور بغداد كحاضنة للإبداع العربي في مجال العمارة.

