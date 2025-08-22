قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرجل الذي أبكى العالم.. كيف أصبح فرانك كابريو القاضي الرحيم؟
محمد صلاح يواصل احتفاله بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22-8-2025
برلمانية: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تُعزز الأمن والسلم في المنطقة
جوتيريش: لا يمكننا السماح باستمرار المجاعة في غزة دون عقاب
كيفية التقديم لقرار العلاج على نفقة الدولة
قافلة الواعظات من أوقاف كفر الشيخ تنطلق لمواجهة قضية الغُرم.. صور
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هناك مجاعة حادة في غزة
الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة .. 4 أمور تُبيح تركها بدون إثم
وسط نسب إشغال مرتفعة| تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية.. صور
روسيا تعلن تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك
مأساة تهز سوهاج| القصة الكاملة لانهيار عقار يزهق أرواح 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مهرجان العمارة العربي يسلّط الضوء على الإرث الحضاري لبغداد

هبة التميمي
هبة التميمي
البهى عمرو

قالت هبة التميمي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إنّ العاصمة العراقية بغداد تستعد لاستضافة مهرجان العمارة العربي خلال شهر أكتوبر المقبل، في حدث يُعد من أبرز الفعاليات التي تضاف إلى سلسلة المؤتمرات والأنشطة التي تشهدها المدينة. 


وأشارت إلى أن هذا المهرجان يحظى بتسليط ضوء كبير، خاصة بعد استضافة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لمؤسسة "جائزة تميز" للإبداع المعماري.

وأضافت، في تصريحات ببرنامج هذا الصباح، على قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلاميتين منى صالح وشيرين غسان، أنّ مؤسسة "تميز"، التي تأسست عام 2012 في بريطانيا، تُعد من أهم المؤسسات المعمارية العالمية، وكانت المعمارية العراقية العالمية زها حديد قد ترأست لجنتها، وهو ما يمنح الحدث بُعدًا رمزيًا وثقافيًا خاصًا لدى العراقيين.

وأكدت أن التعاون المرتقب مع هذه المؤسسة سيشكل إضافة كبيرة للعاصمة بغداد، ويسهم في نقل الخبرات وتعزيز التميز في المجال المعماري، خاصة في ظل تأهيل العديد من الشوارع التاريخية مثل شارع الرشيد وغيره.

وتابعت، أنّ بغداد تشهد مؤخرًا نهضة معمارية ملحوظة، في إطار حملة إعمار واسعة تقودها الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، شملت تأهيل البنية التحتية، وبناء فنادق وجسور ومجسرات.

وبيّنت التميمي أن مهرجان العمارة العربي لن يكون ذا طابع فني وثقافي فحسب، بل يحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية تسهم في إعادة إبراز الإرث الحضاري للعراق وتأكيد دور بغداد كحاضنة للإبداع العربي في مجال العمارة.
 

القاهرة الإخبارية العاصمة العراقية بغداد بغداد مهرجان العمارة العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

اسعار الفراخ

البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

دواجن بيضاء

سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

ترشيحاتنا

الريحان

رخيصة الثمن.. الكشف عن نبته خضراء تحمي من السرطان وأمراض القلب

ساندوتش فيليه تشيز ستيك

زي الجاهز.. طريقة تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك

صينية الباذنجان بالفراخ

طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر

بالصور

فستان البحر.. مي سليم تستعرض جمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

BYD
BYD
BYD

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد