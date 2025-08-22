قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرجل الذي أبكى العالم.. كيف أصبح فرانك كابريو القاضي الرحيم؟
محمد صلاح يواصل احتفاله بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22-8-2025
برلمانية: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تُعزز الأمن والسلم في المنطقة
جوتيريش: لا يمكننا السماح باستمرار المجاعة في غزة دون عقاب
كيفية التقديم لقرار العلاج على نفقة الدولة
قافلة الواعظات من أوقاف كفر الشيخ تنطلق لمواجهة قضية الغُرم.. صور
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هناك مجاعة حادة في غزة
الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة .. 4 أمور تُبيح تركها بدون إثم
وسط نسب إشغال مرتفعة| تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية.. صور
روسيا تعلن تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك
مأساة تهز سوهاج| القصة الكاملة لانهيار عقار يزهق أرواح 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران يشارك في اجتماعات المفوضية لدول أمريكا اللاتينية LACAC بجواتيمالا

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، في فعاليات الاجتماع الثاني عشر للجنة التنفيذية الموسعة التابعة لمفوضية  الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية (LACAC)، والتي أقيمت بمدينة جواتيمالا؛ بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ووذلك بحضور وزراء ومسؤولي الطيران المدني من مختلف الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة إنغريد أزوسينا زيلايا فلوريان، المدير العام للمديرية العامة للملاحة الجوية المدنية ورئيسة لجنة الطيران المدني بأمريكا اللاتينية (LACAC)، أعقبها كلمة السيد خوسيه فيرناندو سوريا نوبويزو نائب وزير النقل بوزارة الإتصالات بجواتيمالا.

و في كلمته التى ألقاها خلال الأجتماع، أعرب الدكتور سامح الحفني  عن تقديره العميق لجهود مفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية في تعزيز التعاون المشترك وتبني مبادرات تدعم مبادئ السلامة والكفاءة والاستدامة في صناعة النقل الجوي.

كما أوضح وزير الطيران المدني أن دور الـ LACAC يعد  دوراً محوريًا من خلال مواءمة مبادراتها الإقليمية مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وهو ما يُسهم في رفع كفاءة وأمن النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الحفني بأن مصر، إدراكًا منها لمسؤولياتها الدولية، حرصت على الالتزام بتطبيق أعلى المعايير العالمية للطيران المدني، مضيفاً إلى أن وزارة الطيران المدنى اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالإبقاء على الأجواء المصرية مفتوحة في الأوقات الاستثنائية التي أغلقت فيها بعض الدول المجاورة مجالاتها الجوية، وهو ما جسّد حرص الدولة  المصرية على استمرار حركة الطيران وضمان الرحلات الجوية والتجارية دون انقطاع، بما يعكس ريادة مصر وقدرتها على مواجهة التحديات.

كما أكد الحفني على أن هذه السياسة تعبر عن مبادئ السلامة والأمن والتعاون، وتعزز الثقة بين الدول، وتشجع على توسيع التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الأمر الذي يدعم مكانة مصر على الساحة الدولية ويجسد دورها الفاعل في منظومة الطيران المدني العالمي.

جدير بالذكر أن مفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية (LACAC) تضم في عضويتها 22 دولة؛ من بينها: الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، المكسيك، كوبا، فنزويلا، بيرو، أوروجواي، جواتيمالا وغيرها، وتلعب دورًا بارزًا في مناقشة القضايا الفنية والقانونية والسياسية المرتبطة بصناعة الطيران في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وزير الطيران LACAC سامح الحفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

اسعار الفراخ

البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

دواجن بيضاء

سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي.. انجاز جديد للفرعون

مدمرات أمريكية

ترامب أمر بتحريكها قرب فنزويلا.. ما هي مدمرات إيجيس؟

الشعور بـ تنميل و«شكة الأصابع» كالإبر .. علام يدل ؟

الشعور بتنميل وشكة الأصابع كالإبر.. علام يدل؟

بالصور

فستان البحر.. مي سليم تستعرض جمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

BYD
BYD
BYD

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد