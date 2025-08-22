القبض على شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالشرابية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (196 قطعة سلاح أبيض "مختلفة الأشكال والأنواع" – مجموعة من الأدوات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.