تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 22-8-2025
ما حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور؟.. الإفتاء تجيب
الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح
تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات
فوزي: الدولة والحكومة راعوا التوازن بين أطراف الإيجار القديم وعدم الانحياز لأحد
اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية
سوهاج .. تشييع جثـ.ـمان أب ونجليه ضحايا انهيار عقار مأساوي في طهطا
برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك للتدريس الدولي والعمل في مجالات متعددة
السعودية: مجاعة غزة وصمة عار على الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي
تفاصيل قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
لو تركت الصلاة هتتسجن عامين.. قرارات جديدة تثير الجدل في دولة إسلامية
القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تشيلسي يعلن رحيل ريناتو فيجا إلى فياريال رسميا

البرتغالي ريناتو فيجا
البرتغالي ريناتو فيجا
إسلام مقلد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الجمعة رحيل لاعبه البرتغالي ريناتو فيجا بشكل رسمي إلى نادي فياريال الإسباني بعد إتمام إجراءات الانتقال الدائم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.

مسيرة فيجا مع تشيلسي وتجربته الأوروبية

انضم ريناتو فيجا، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى تشيلسي في يوليو 2024 قادمًا من بازل السويسري، وخاض مع البلوز 18 مباراة في النصف الأول من الموسم الماضي.

وخلال تواجده في لندن، حظي اللاعب بفرصته الأولى مع المنتخب البرتغالي الأول، ليؤكد مكانته كأحد الأسماء الواعدة في الكرة الأوروبية.

وفي يناير 2025، انتقل فيجا إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة، حيث شارك في 15 مباراة بالدوري الإيطالي، اكتسب خلالها خبرة إضافية في واحدة من أقوى الدوريات الأوروبية، ما ساعد على تطوير مستواه الفني والبدني.

تشيلسي يودع لاعبه الشاب

في بيان رسمي، أعرب نادي تشيلسي عن امتنانه للجهود التي قدمها فيجا خلال فترة وجوده مع الفريق، متمنيًا له التوفيق في تجربته الجديدة مع فياريال، مؤكداً أن اللاعب سيبدأ الآن فصلاً جديدًا في مسيرته بعد تجارب في الدوري الإنجليزي الممتاز والكالتشيو الإيطالي.

فياريال يعزز صفوفه بطموحات كبيرة

انتقال فيجا إلى فياريال يأتي في إطار مساعي النادي الإسباني لتدعيم صفوفه بلاعبين شباب يمتلكون خبرة دولية وقدرات فنية عالية، استعدادًا للمنافسة على مراكز متقدمة في الدوري الإسباني وخوض غمار البطولات الأوروبية المقبلة بطموح أكبر.

مواجهة نارية بين تشيلسي ووست هام

على جانب آخر، يستعد تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام وست هام يونايتد مساء الجمعة على ملعب لندن الأولمبي، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الفريقان يدخلان المباراة بحثًا عن الفوز الأول هذا الموسم، بعدما تعادل تشيلسي سلبيًا مع كريستال بالاس في الجولة الافتتاحية، بينما تلقى وست هام خسارة ثقيلة أمام سندرلاند بثلاثة أهداف دون رد، ما يزيد من سخونة المواجهة المرتقبة.

نادي تشيلسي تشيلسي البرتغالي ريناتو فيجا ريناتو فيجا فترة الانتقالات الصيفية

