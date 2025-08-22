حسام موافي للشباب: فرصة وجود الأب والأم في الحياة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أن أقرب الناس للإنسان هو والده، مشددًا على أهمية تقدير هذا القرب واغتنام فرصة وجود الأب والأم في الحياة، حيث وصف دعواتهما بأنها كنز لا يُفتح إلا بعد وفاتهما.

معاملتك لأبوك وأمك

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر قناة صدى البلد: “أنا بكررها للمرة المية، دعوات الأب والأم كنز، بس لا يُفتح إلا بعد الوفاة، فخلي بالك من معاملتك لأبوك وأمك، وخصوصًا أبوك، لأنه ممكن يكون أقرب حد ليك ومحدش واخد باله”.

وأوضح أن الآباء دائما يكون هناك ابن أقرب إليه، ولكن هذا لا يعني اختلاف المعاملة، لأن هذا الأمر داخل القلب لا يمكن لأحد أن يطلع عليها أبدا.

