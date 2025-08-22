حسام موافي: التهاب الأعصاب الطرفية في مرض السكر لا يوجد له علاج نهائي

أجاب الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني على استشارة أحد مرضى السكر، إن مضاعفات مرض السكر تقع على جهازين رئيسيين في الجسم، هما الجهاز الدوري والجهاز العصبي.

ولفت إلى أن الجهاز الدوري يتأثر بالشرايين التي تضيق بسبب السكر، ما قد يؤدي أحيانًا إلى البتر كما حدث مع صابع رجل المريض نتيجة غرغرينة.

وأضاف خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» والمذاع عبر قناة صدى البلد: “الجهاز العصبي يتأثر بالأعصاب الطرفية، المسؤولة عن الإحساس في اليدين والقدمين، ما يؤدي إلى تنميل وفقدان الإحساس تدريجيًا”.

الحذر الشديد عند قص الأظافر

واستكمل: «التنميل يبدأ بسيطًا وقد يمتد إلى فقدان كامل الإحساس، ولهذا يجب على مرضى السكر توخي الحذر الشديد عند قص الأظافر أو التعرض لأي جروح».

أهمية الحفاظ على القدمين

كما حذر موافي من المشي حافي القدمين أو التعامل مع الأشياء الحادة، مشددًا على أهمية الحفاظ على القدمين من أي إصابة لأن المريض قد لا يشعر بها.

وأوضح أن التهاب الأعصاب الطرفية في مرض السكر لا يوجد له علاج نهائي، لكنه لا يشكل خطرًا إذا اتُخذت الاحتياطات اللازمة.

ضبط مستوى السكر

واختتم الدكتور حسام موافي نصيحته بالتركيز على ضبط مستوى السكر والاهتمام بالعناية بالقدمين، مع الاستعانة بأخصائي عند قص الأظافر لتجنب أي مضاعفات خطيرة