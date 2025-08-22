حسام موافي يكشف أخطر صفات تدمر العلاقات

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إن الإنسان قد يشعر بحب خاص تجاه أحد أبنائه، لكن هذا لا يعني أن يُظهر تمييزًا في المعاملة، موضحًا: “القلب ده عند ربنا، لكن التصرفات بعقلي، لازم أساوي بينهم الرسول ﷺ قال: ساووا بين أولادكم ولو في القبلة”.

وضرب مثلاً بسيدنا يوسف عليه السلام، حين رأى رؤياه لم يذهب بها إلى أحد إخوته، بل إلى أبيه: “هل كان أبوه بيفضّله؟ ممكن يكون في ميل في القلب، لكن المعاملة لازم تكون واحدة”.

أخطر الصفات

كما تحدث أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني عن الغيرة بوصفها من أخطر الصفات التي قد تدمر العلاقات، مستشهدًا بقصة إبليس الذي عصى أمر الله بسبب غيرته من آدم، وقصة إخوة يوسف الذين أرادوا التخلص منه بدافع الغيرة، مختتما: "اللي بيغير منك مش هيقول لك إنه بيغير... هيخترع سبب تاني، سبب مقنع، لكن مش الحقيقي".