الجزيرة يحسم قمة الشارقة بهدف نظيف في الدوري الإماراتي
إعلام إسرائيلي: 4 ألوية عسكرية تنفذ مناورة برية على أطراف مدينة غزة
3 انفجارات تهز إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي
فتح: نتنياهو يُطيل أمد الحرب للهروب من الاستحقاقات السياسية.. ويضحي بالأسرى
برلماني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان
العربي للدراسات: واشنطن تضغط لحماية إسرائيل من المساءلة أمام الجنائية الدولية
القصة الكاملة لـ"الثقب الأسود".. وكر تحت كوبري يتحول إلى بؤرة لتسول الأطفال وضبط 20 شخصًا
أنت مصدق نفسك .. منشور صادم من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
تشكيل باريس سان جيرمان أمام أنجيه في الدوري الفرنسي
بكري: لن نقبل أبدا التشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية تحت راية حرية الرأي
ذكرى وفاة الشيخ المراغي.. عالم رباني أفنى حياته لخدمة الدين وتطوير الأزهر
استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد فشله في فرض عقوبات ضد إسرائيل
فن وثقافة

مهرجان العلمين.. توافد الجمهور بكثافة إلى حفل ويجز وDizzy وناصر وخالد

حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة
حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة
سعيد فراج   -  
تصوير محمد زاهر

توافد عدد كبير من الجمهور على ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة، لحضور حفل مطرب الراب ويجز، والرابرز Dizzy too Skinny وناصر وخالد علي. 

ويحمل حفل ويجز، والرابرز Dizzy too Skinny وناصر وخالد علي، شعار كامل العدد، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025. 

حفل ويجز

يشارك في حفل ويجز، بمهرجان العلمين الجديدة، كلا من، الرابرز Dizzy too Skinny وناصر وخالد علي. 

ويأتي حفل ويجز وDizzy too Skinny وناصر، في الليلة السابعة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، بعد ستة حفلات ناجحة، هي: (أنغام، تامر حسني والمطرب الشامي، عمرو دياب، أصالة، تامر عاشور، ومروان بابلو وليجي سي وشهاب).  

قواعد وإرشادات حفل ويجز

  • تفتح البوابات الساعة 7 مساءً.
  • يرجي طباعة واستلام التذكرة الورقية من خلال الفروع الخاصة بنا.
  • غير مسموح بدخول الأطفال اقل من ١٢ سنة.
  • غير مسموح بدخول الألعاب النارية او أي مواد قابلة للاشتعال. 
  • غير مسموح بدخول اي مواد تؤثر على الادراك او الوعي. 

تذاكر حفل ويجز في العلمين

طرحت شركة تذكرتي أسعار تذاكر الحفل، والتي جاءت بفئات متعددة لتناسب مختلف شرائح الجمهور، وجاءت كالتالي:

  • قيمة التذكرة الـ regular بـ 800 جنيه. 
  • وقيمة التذكرة الـ fan pit بـ 1200 جنيه. 
  • والتذكرة الـ front line بـ 5000 جنيه. 
  • والتذكرة الـ high tabel لخمسة أفراد يبلغ سعرها 50 ألف جنيه.
  • والتذكرة الـ lounges لثمانِي أفراد يبلغ سعرها 100 ألف جنيه.

ألبوم ويجز بحفل مهرجان العلمين الجديدة 

أعلن مغني الراب ويجز موعد طرح ألبومه الجديد وذلك يوم 29 أغسطس الجاري بعد حوالي أسبوع من حفله المنتظر ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وكشف ويجز عبر انستجرام عن موعد طرح أحدث أغنياته يوم الثلاثاء المقبل قبل يومين من حفله في العلمين.

وأشار ويجز إلى أنه سيشارك جمهور الحفل عدد من أغاني الألبوم الجديد قبل طرحها رسميا نهاية الشهر الجاري.

