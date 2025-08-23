منافذ جديدة وانخفاضات منتظرة في الأسعار .. شعبة الخضر والفاكهة تزف بشرى سارة

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، جاءت تصريحات شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لتبعث برسائل طمأنينة.

فقد أكد المسؤولون أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في المعروض من الخضروات والفاكهة، ما أدى لانخفاضات ملحوظة في الأسعار، متوقعين استمرار التراجع خلال الفترة المقبلة مع إطلاق منافذ جديدة للبيع بالمحافظات.

الأسواق مليئة بالخضار والفاكهة

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق المصرية تعيش حاليًا حالة من الوفرة في المنتجات الزراعية، ما ساهم في خفض الأسعار بشكل كبير.

وأشار إلى أن هذه الوفرة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة الجهود الزراعية المكثفة والمواسم المتعاقبة للإنتاج.

صادرات مصر الزراعية في تقدم

أوضح نجيب أن مصر حققت طفرات حقيقية في قطاع الزراعة، مؤكدًا أن البلاد تُعد من أكبر المصدرين عالميًا في عدد من المنتجات مثل البرتقال، الفراولة المجففة، والتمور.

"المنتج المصري أصبح له قيمة وجودة عالية في الأسواق الدولية، وهذا ينعكس على استقرار السوق المحلي."

الأسعار مستقرة حتى الشتاء

طمأن نائب رئيس الشعبة المواطنين بأن الأسواق ستظل مستقرة من حيث الأسعار حتى نهاية الصيف وبداية فصل الشتاء.

وأشار إلى أن البطاطس، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الماضية، لن تعود لأسعارها المرتفعة مرة أخرى، نتيجة وفرة الإنتاج واستقرار السوق.

تقلبات موسمية طفيفة

وحول بعض الارتفاعات التي قد تظهر أحيانًا، قال نجيب إن ذلك يرجع إلى فاصل المواسم الزراعية، حيث يحدث نقص مؤقت في بعض المنتجات، ما يؤدي إلى زيادة لا تتجاوز 10%، لكنها سرعان ما تعود للاستقرار مع بدء الموسم الجديد.