شيكابالا يهنئ هنادي مهنا بنجاح مسلسل ما تراه ليس كما تبدو

حرص محمود عبد الرازق نجم الزمالك السابق، علي تهنئة الفنانة هنادي مهنا بعد نجاح مسلسلها الاخير وهو مسلسل "ما تراه ليس كما تبدو".

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة هنادي مهنا من بوستر المسلسل معلقا عليها: "مبروك".

و جسدت هنادي مهنى شخصية «داليدا»، مذيعة بودكاست تتمتع بشخصية قوية، تقع في دوامة من المشاعر الغامضة مع زوجها رجل الأعمال (أحمد جمال سعيد) الذي يملك شركة إنتاج، ويتقاطع معهما أصدقاء يعملون بالشركة، لتنكشف عبر الحلقات خيوط درامية إنسانية مشوقة، من خلال قصة حب وظروف نفسية وأسرار دفينة.

يذكر ان مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» يتكون من 7 حكايات منفصلة، كل واحدة من 5 حلقات، بمجموع 35 حلقة، ويعتمد في بطولته على عدد من النجوم الشباب.