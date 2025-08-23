وول ستريت تتلقى من الفيدرالي الأميركي إشارات الصعود التي كانت تأملها



خلال معظم فترات الشهر الجاري، اندفع متداولو وول ستريت إلى شراء الأسهم والسندات، إذ يراهنون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بات مستعداً أخيراً لبدء خفض أسعار الفائدة مجدداً. كل ما كانوا ينتظرونه هو الضوء الأخضر من جيروم باول لاستمرار موجة الصعود.

واليوم، حصلوا على ما يريدون، عندما أطلق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي العنان لأكبر موجة صعود واسعة النطاق عبر مختلف الأسواق منذ أبريل الماضي، في نبرة أكثر ميلاً للتيسير مما كان متوقعاً خلال خطاب مرتقب بشدة.

تصريحات جيروم باول

ارتفعت السندات الأميركية، ما دفع عوائد السندات لأجل عامين إلى التراجع بنحو 12 نقطة أساس، وبدأ متداولو العقود المستقبلية في توقع خفض مؤكد تقريباً لأسعار لفائدة سبتمبر المقبل بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن "توازن المخاطر المتغير قد يستدعي تعديل موقفنا من السياسة النقدية".

صعد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.7% بعد هبوط دام 5 أيام، ليغلق التعاملات بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق. فيما قفز مؤشر "راسل 2000" بنسبة 4% مدفوعاً بأسهم حساسة لأسعار الفائدة والاقتصاد. في المقابل، تراجع الدولار الأميركي، وحققت الأصول عالية المخاطر مثل بتكوين مكاسب مع ترقب أن يستخدم البنك المركزي أدوات السياسة النقدية لدفع النمو. وارتفع سعر الذهب بنسبة 1%.