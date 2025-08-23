قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
اقتصاد

وول ستريت تتلقى من الفيدرالي الأميركي إشارات الصعود التي كانت تأملها

وكالات


خلال معظم فترات الشهر الجاري، اندفع متداولو وول ستريت إلى شراء الأسهم والسندات، إذ يراهنون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بات مستعداً أخيراً لبدء خفض أسعار الفائدة مجدداً. كل ما كانوا ينتظرونه هو الضوء الأخضر من جيروم باول لاستمرار موجة الصعود.

واليوم، حصلوا على ما يريدون، عندما أطلق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي العنان لأكبر موجة صعود واسعة النطاق عبر مختلف الأسواق منذ أبريل الماضي، في نبرة أكثر ميلاً للتيسير مما كان متوقعاً خلال خطاب مرتقب بشدة.

تصريحات جيروم باول

ارتفعت السندات الأميركية، ما دفع عوائد السندات لأجل عامين إلى التراجع بنحو 12 نقطة أساس، وبدأ متداولو العقود المستقبلية في توقع خفض مؤكد تقريباً لأسعار لفائدة سبتمبر المقبل بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن "توازن المخاطر المتغير قد يستدعي تعديل موقفنا من السياسة النقدية".

صعد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.7% بعد هبوط دام 5 أيام، ليغلق التعاملات بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق. فيما قفز مؤشر "راسل 2000" بنسبة 4% مدفوعاً بأسهم حساسة لأسعار الفائدة والاقتصاد. في المقابل، تراجع الدولار الأميركي، وحققت الأصول عالية المخاطر مثل بتكوين مكاسب مع ترقب أن يستخدم البنك المركزي أدوات السياسة النقدية لدفع النمو. وارتفع سعر الذهب بنسبة 1%.

الدولار الأميركي الفائدة السندات بنك الاحتياطي البنك المركزي

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

الطماطم

6.7 مليون طن سنويًا.. الزراعة: الطماطم في المركز التاسع بين الصادرات الزراعية

يوم حقلى للذرة الشامية

لدعم الأمن الغذائي.. الزراعة تتابع الحقول الارشادية للذرة الشامية

مطار اسكندرية ( برج العرب سابقا )

أول مطار مستدام .. لهذا يستحق برج العرب رمز بوابة مصر الشمالية| فيديو

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

