القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
اقتصاد

وزير الإسكان يبحث موقف تنفيذ عدد من مشروعات المياه والصرف بمطروح

آية الجارحي

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة مطروح، لمتابعة موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والتي يتولى تنفيذها عدد من جهات وزارة الإسكان، حيث كان في استقباله اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وذلك بديوان عام المحافظة، وبحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

وأعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته اليوم لزيارة محافظة مطروح، مثمنا التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة مطروح، ولا سيما في نطاق منطقة الساحل الشمالي الغربي، واليوم تأتي هذه الزيارة لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان داخل المحافظة من خلال الجهات التابعة لها والتي تتمثل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير، مؤكدًا دعمه الكامل للمحافظة وأهل مطروح في كل ما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان من مشروعات مياه وصرف صحي وإسكان ومرافق.

ومن جانبه، رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بزيارة المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان للمحافظة في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظة مطروح والحرص على متابعة تنفيذ المشروعات والإسراع بها.

ومن المقرر أن يعقد وزير الإسكان ومحافظ مطروح اجتماعاً مع عدد من مسئولي الجهات المنفذة للمشروعات بمطروح لعرض الموقف التنفيذى لها والوقوف على تفاصيلها وتذليل أى عقبات لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين، بجانب القيام بجولات تفقدية بعددٍ من المشروعات.

الإسكان المشروعات التنموي مطروح الساحل الشمالي لمياه الشرب للتعمير

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

تموين بلبيس: ضبط مصنع أعلاف حيوانية ملوثة ومجهولة المصدر

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

