وزير الإسكان يبحث موقف تنفيذ عدد من مشروعات المياه والصرف بمطروح

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة مطروح، لمتابعة موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والتي يتولى تنفيذها عدد من جهات وزارة الإسكان، حيث كان في استقباله اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وذلك بديوان عام المحافظة، وبحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

وأعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته اليوم لزيارة محافظة مطروح، مثمنا التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة مطروح، ولا سيما في نطاق منطقة الساحل الشمالي الغربي، واليوم تأتي هذه الزيارة لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان داخل المحافظة من خلال الجهات التابعة لها والتي تتمثل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير، مؤكدًا دعمه الكامل للمحافظة وأهل مطروح في كل ما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان من مشروعات مياه وصرف صحي وإسكان ومرافق.

ومن جانبه، رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بزيارة المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان للمحافظة في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظة مطروح والحرص على متابعة تنفيذ المشروعات والإسراع بها.

ومن المقرر أن يعقد وزير الإسكان ومحافظ مطروح اجتماعاً مع عدد من مسئولي الجهات المنفذة للمشروعات بمطروح لعرض الموقف التنفيذى لها والوقوف على تفاصيلها وتذليل أى عقبات لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين، بجانب القيام بجولات تفقدية بعددٍ من المشروعات.