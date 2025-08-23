قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
فن وثقافة

ريم مصطفي تتألق في احدث ظهور عبر إنستجرام ..شاهد

ريم مصطفي
ريم مصطفي
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة ريم مصطفي، متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريم في الصورة بإطلالة صيفية متميزة نالت إعجاب متابعهيا.

ريم مصطفى قدمت في شهر رمضان 2025 مسلسل "سيد الناس" الذي تمردت فيه على طبيعة الشخصيات التي تقدمها وقررت الدخول في عالم جديد عليها تماماً خلال شخصية أمنة السيدة الشعبية التي تواجه العديد من الصراعات الداخلية ما بين حبها لزوجها الذى لعب شخصيته عمرو سعد وبين مواجهة شبح الماضي باستمرار علاقة زوجها بـ فتحية – حبه القديم - والتي ادعى الجارحي قتلها، وكذلك الصراعات العائلية مع أخوه زوجها، وزوجة حماها الراحل.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، انجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

ريم مصطفي الاهلي الزمالك

جيب شيروكي
ازالة
هينونداي
مي عمر
ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

