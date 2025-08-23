خالد شعيب يشيد بجهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعة في خدمة أبناء مطروح

أشاد اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح، بالجهود التي تقوم عليها مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجامعة الأزهر على الجهود التي بذلتها في سبيل افتتاح كلية البنات الأزهرية بمطروح؛ خدمة لبنات المحافظة وتخفيفًا لعناء السفر عليهن.



وأعرب محافظ مطروح عن سعادته البالغة بالتعاون والتكامل العلمي والأكاديمي بين جامعة الأزهر وجامعة مطروح؛ من أجل تبادل الخبرات وبما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي بمحافظة مطروح؛ خاصة مع إنشاء نواة تكون فرعًا لجامعة الأزهر بمطروح؛ وهي: كلية البنات الأزهرية بمطروح بشعبها الثلاثة التي تعد ثلاث كليات مع إتاحة مزيد من الشعب والتخصصات الأخرى خدمة لبنات المحافظة.

وأكد محافظ مطروح ترحيبه الشديد بكل ما من شأنه خدمة أبناء وبنات المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة مطروح دعمًا لرؤية مصر 2030م.

وأعلن محافظ مطروح عزمه افتتاح كلية أزهرية أخرى للبنين لتلحق بشقيقتها كلية البنات الأزهرية في أقرب وقت ممكن؛ لاستيعاب جميع أبناء مطروح بنين وبنات.