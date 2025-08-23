أحمد إبراهيم مديراً فنياً لنادي الأمجاد السعودي

أنهى أحمد إبراهيم نجم الكرة المصرية السابق اجراءات تعاقده مع مسؤلى نادى الأمجاد السعودى من أجل تولى تدريب فريق الكرة خلال الموسم الحالى، حيث يرغب مسئولو الأمجاد برئاسة الشيخ على صليلى للدخول بقوة في منافسات الدوري بقوة هذا الموسم ، وجاء اختيار المدرب المصرى بفضل النجاحات الكبيرة التى حققها فى الدوريات المختلفة التى عمل بها فى الخيلج خلال السنوات الماضية.



وجرى توقيع العقد في مقر النادي بحضور الشيخ على صليلى، رئيس مجلس الإدارة، وأحمد الشحات وكيل اللاعبين ومهندس الصفقة.



وأوضح رئيس النادى أن اختيار أحمد إبراهيم جاء بعد دراسة عدد من الملفات التدريبية لمدربين وطنيين وأجانب، مشيرًا إلى أن المدرب المصرى لدية خبرة ومعرفة قوية بالدوري السعودى، ويمتلك سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات كلاعب ومدرب له بصمة وتاريخ تدريبى متميز .