جامعة الأزهر تعلن إعادة تشكيل مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي للعام 2025-2026

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس مجلس إدارة مركز التميز الدولي، أنه وفقًا لما أفاد به الدكتور ياسر حلمي، المدير التنفيذي لمكتب التميز الدولي.

تلقى المركز العديد من طلبات الانضمام من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مختلف كليات الجامعة، سواء للعمل كأعضاء بهيئة المركز أو كمنسقين داخل كلياتهم.

أوضح صديق أنه بعد العرض على الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، تقرر إعادة تشكيل مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي للعام الجامعي 2025-2026، على أن يتم الانتهاء من المقابلات اللازمة مع المتقدمين، ثم إعلان التشكيل الجديد وأسماء المنضمين رسميًّا.

وأضاف صديق، أن إعادة التشكيل ستُراعى فيها نتائج تقرير تقييم أداء أعضاء مركز التميز الدولي الحاليين، المقدم من مدير المركز، وذلك وفقًا للائحة المنظمة للمركز، بما يضمن استمرارية العمل وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.

أكد نائب رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الدراسات العليا والبحوث، والإسهام في تصنيف الجامعة دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا، وتعزيز التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، وآسيا، والولايات المتحدة، إلى جانب دعم المجلات العلمية بالجامعة والبالغ عددها 79 مجلة، والتعاون مع بنك المعرفة المصري لتقديم أفضل الخدمات للباحثين وتدريبهم على البحث العلمي والنشر الرصين.

وأشار صديق، إلى أن مركز التميز الدولي يسهم في تطوير لوائح الدراسات العليا بالساعات المعتمدة، ودعم الموهوبين، وتنفيذ برامج تدريبية للباحثين، ومتابعة أداء المراكز البحثية، ورعاية المبعوثين في الخارج، ودعم وتقديم العروض الثقافية والتوعوية بمختلف كليات الجامعة في جميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الثقافة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام جامعة الأزهر للريادة الأكاديمية والبحثية.

واختتم صديق، تصريحاته بالتأكيد على أن التشكيل الجديد للمركز سيتم الإعلان عنه رسميًّا قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة، وبما يعزز الدور الرائد لجامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.