محافظ الجيزة يتابع أعمال توصيل كابلات الجهد العالي لدعم محطة مياه جزيرة الدهب

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام الحركة المرورية بمحيط أعمال الحفر الجارية لتوصيل كابلات الجهد 66 مرتفع، المقررة مدها لدعم القدرات الكهربائية بمحطة مياه جزيرة الدهب بشارع البحر الأعظم مشدداً على مسؤولي الإدارة العامة للمرور بضرورة المتابعة المستمرة والتأكد من عدم تأثير الأعمال على حركة المركبات بالشارع.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتي ضمن خطة الكولة لتأمين مصادر الطاقة الكافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها وعدم تأثرها بأية ضغوطات لعدم تكرار أزمة انقطاع الكهرباء بالمحطة التي عانى منها المواطنون نهاية شهر يوليو الماضي مؤكداً أن المحافظة تعمل على اتخاذ كافة التدابير الاستباقية اللازمة لتأمين احتياجات المنشآت الحيوية بالمحافظة لضمان استمرار خدمات المرافق من مياه شرب وكهرباء وغاز لأهالي المحافظة وعدم تأثرها بأية حالات طوارئ وذلك من خلال توفير البدائل اللازمة لمصادر الطاقة المغذية لها بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.

وأكد المحافظ على مسؤولي الموقع من مهندسي الشركة المنفذة للأعمال ضرورة استمرار التنسيق مع شركات المرافق لسرعة تحويل أية مرافق متعارضة بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال والانتهاء منها وفق المخطط المحدد دون تأخير.

وشدد المحافظ على رئيس حي جنوب الجيزة بضرورة المتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل للرفع الدوري للمخلفات وناتج الحفر أولاً بأول لتسهيل العمل وحركة المركبات.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بقطاعي المياه والكهرباء لما لهما من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، لافتاً إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تقصير أو تأخير في المشروعات المرتبطة بالمرافق الأساسية، باعتبارها مشروعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.