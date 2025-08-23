قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة
أحمد موسى: اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج يتمسك ويتمسح بيه البلاط
جانتس يقترح حكومة إسرائيلية مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن.. وبن جفير يرفض بشدة
سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة
برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة
خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب
رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف
دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟
الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد
تدريب بالذخيرة الحية.. مستشار بالأكاديمية العسكرية عن النجم الساطع: قدرة مصرية على التخطيط
في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر المستقبل: الرئيس السيسي يبذل جهودًا دبلوماسية مُكثفة لدعم القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

قال عمرو عباس، مساعد رئيس حزب "مصر المستقبل"، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل القيام بدورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية، عبر تحركات دبلوماسية مُكثفة على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد هذه الجهود على التزام القاهرة الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف "عباس"، في بيان، أن الدبلوماسية المصرية تعمل بشكل دائم على تنسيق المواقف مع الأطراف العربية والدولية الفاعلة، بهدف تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتشمل جهود القاهرة أيضًا، الدفع نحو مسار سياسي جاد يُعيد القضية الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال.

وأوضح مساعد رئيس حزب "مصر المستقبل"، أن الموقف المصري يعكس التزامًا تاريخيًا بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية، ويؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تتصدر المشهد في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة، عبر جهود دبلوماسية وإنسانية مُكثفة لم تتوقف، ويؤكد هذا الدور التزام القاهرة التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، وحرصها على إيجاد حل عادل وشامل للصراع.

ولفت إلى أنه على الصعيد الدبلوماسي، تعمل مصر على عدة مسارات، أبرزها وقف إطلاق النار وتقود القاهرة جهودًا حثيثة للتوصل إلى هدنة إنسانية تنهي التصعيد، وتضع حدًا لسفك الدماء، فضلًا عن تسهيل المساعدات والضغط بقوة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل آمن ومستدام، علاوة على رفض التهجير القسري؛ حيث تُعارض مصر بشكل قاطع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتعتبر ذلك خطًا أحمر يُهدد الأمن القومي للمنطقة، إضافة إلى الحل السياسي؛ حيث تدفع مصر نحو إحياء مسار السلام، وتؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوه بأن مصر تُعد لاعبًا رئيسيًا في تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين، حيث استقبلت أعدادًا كبيرة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين لعلاجهم في مستشفياتها، كما عملت على إرسال قوافل إغاثية ضخمة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية، موضحًا أن جهود مصر المستمرة تعكس إدراكًا عميقًا لخطورة الأوضاع، وتؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب السياسة الخارجية المصرية.

القضية الفلسطينية غزة مصر البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

خسوف كلي للقمر

خسوف كلي للقمر في سماء مصر والمنطقة العربية 7 سبتمبر المقبل

جامعة حلوان

اجتماع موسّع بمستشفيات جامعة حلوان لدعم الأطباء المقيمين وتطوير بيئة العمل الطبية

جامعة حلوان

جامعة حلوان تنظم قوافل تنموية ومبادرات مجتمعية لتحقيق رؤية مصر 2030

بالصور

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية
الخضروات الورقية

للمرة الثانية ‏.. أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي بعد انتصار مثير على النصر

أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي

حسام موافي يحذر: تورم الرجلين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى

أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين

فيديو

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد