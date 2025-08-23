مش مصاب.. أحمد حمدي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن مصدر مقرب من أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك، قال إن اللاعب لا يعاني من أي إصابة كما تردد في الأيام الأخيرة، مؤكداً أنه يتمتع بحالة بدنية جيدة ويشارك في التدريبات بصورة طبيعية.

وأشار، خلال برنامجه "ستاد المحور"، إلى أن حمدي يشعر بالغضب من الشائعات التي تتحدث عن معاناته من إصابة في العضلة الأمامية، موضحاً أن اللاعب جاهز من الناحية الفنية والبدنية وينتظر فقط قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق من أجل المشاركة في المباريات الرسمية المقبلة.

وواصل: "فيما يخص ملف التجديد، أكد المصدر أن أحمد حمدي يرحب بالاستمرار داخل القلعة البيضاء وتجديد عقده، إلا أن أي مسئول بالنادي لم يفتح معه هذا الملف حتى الآن بشكل رسمي، رغم رغبة اللاعب في حسم مستقبله مبكراً مع الفريق".