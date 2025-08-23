الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي ترفض الميزانية ومجلس الإدارة يستعد لجمعية غير عادية

شهد مقر النادي الإسماعيلي، اليوم السبت، انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي، والتي أسفرت نتائجها عن رفض ميزانية العام الحالي بعد عملية التصويت.

وقد حضر الاجتماع 1085 عضوًا من إجمالي 5114 عضوًا يحق لهم الحضور، وهو ما مثّل اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

خطوات مجلس الإدارة بعد الرفض

وبعد إعلان النتيجة، أوضح مجلس إدارة النادي برئاسة نصر أبو الحسن أنه سيبدأ في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في هذا الملف، وذلك وفق الضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

شكر للأعضاء وتأكيد على الاستمرار

وفي بيان رسمي، وجّه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم والتزامهم، مشيدًا بالمظهر المشرف الذي يعكس قيمة وتاريخ النادي العريق.

كما أكد المجلس على استمراره في ممارسة اختصاصاته بشكل طبيعي، مع العمل على دعم واستقرار كيان النادي وأنشطته الرياضية والاجتماعية بما يحقق تطلعات وآمال جماهيره.

سياق سابق من الأزمات الإدارية

يُذكر أن مجلس إدارة النادي كان قد واجه خلال الشهر الجاري حملات من بعض الأعضاء للمطالبة بسحب الثقة، إلا أن الجمعية العمومية التي دُعي إليها وقتها لم يكتمل نصابها القانوني، ما حال دون المضي في تلك الخطوة.