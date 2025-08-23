قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
مينفعش .. أول تعليق لصاحب فيديو الترويج للمتحف المصري بعد الإفراج عنه
الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي الشريف.. تعرف عليها
روما يفوز على بولونيا بهدف في الدوري الإيطالي
ننشر الصور الأولى للناجيات من فاجعة أبو تلات
لفظ غير لائق وفيديوهات هزار وضحك.. ننشر الجزء الثاني من اعترافات البلوجر علياء قمرون
موقف شجاع.. حماس تشيد باستقالة الوزراء الهولنديين لرفض حكومتهم فرض عقوبات على الاحتلال
مش مصاب.. أحمد حمدي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك
الزمالك يدرس استبعاد أحمد ربيع من مباراتي فاركو ودجلة في الدوري
محمد ربيعة يقترب من دخول قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد حادث أبو تلات| خبير بيئي: غياب التخطيط العلمي وراء أزمات نحر الشواطئ وتآكل الساحل

مدينة الإسكندرية
مدينة الإسكندرية
رنا أشرف

في الوقت الذي يثار فيه جدل واسع حول تأثير التوسع العمراني على السواحل المصرية وما إذا كان البناء على الشاطئ أحد أسباب تآكل الشواطئ أو تغير حركة الأمواج، شدد خبراء البيئة على ضرورة التعامل مع هذه القضية بعمق علمي يستند إلى دراسات تقييم الأثر البيئي. 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عماد الدين عدلي ندا، خبير البيئة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، أن التنمية العمرانية في حد ذاتها ليست المشكلة، وإنما تكمن الخطورة في غياب التخطيط العلمي السليم الذي يراعي الاعتبارات البيئية ويحافظ على حرية حركة البحر.

عماد الدين عدلي ندا: الاعتداء على حرم الشاطئ سبب رئيسي في نحر السواحل

قال الدكتور عماد الدين عدلي ندا، خبير البيئة والمنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن إقامة العمران على الساحل الشمالي في حد ذاته ليس مشكلة، موضحًا أن التنمية العمرانية ممكنة شريطة الالتزام بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ أي مشروع.

وأكد أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تعد الأداة الأهم عالميًا للحفاظ على السواحل، حيث تضمن حرية حركة البحر الطبيعية دون أن تعيقها أنشطة عمرانية أو بشرية غير مدروسة.

وأوضح أن من أهم مبادئ حماية الشواطئ وجود حرم للساحل يمتد لمسافة كبيرة، بحيث يتيح له حرية الحركة، فضلًا عن ضرورة ترك مسافات بين الأنشطة العمرانية والسياحية، بما يسمح للساحل بأن “يتنفس” ويحافظ على إمكانياته الطبيعية.

وأشار إلى أن بعض القرى السياحية قامت بإنشاء حواجز أمواج لحماية شواطئها، إلا أن هذه الحواجز في حال إنشائها دون دراسة علمية دقيقة قد تتسبب في نحر الشواطئ المجاورة، وهو ما حدث بالفعل وأدى إلى صراعات بين قرى سياحية متضررة ومشكلات قانونية.

وأضاف أن التوسعات التي شهدها كورنيش الإسكندرية مثال واضح على غياب الدراسات البيئية، حيث جرى الاعتداء على حرم الشاطئ بمد الطرق في اتجاه البحر، مما جعل الأمواج العنيفة تتخطى الطريق أحيانًا وتدمر ما أُنشئ عليه.

وشدد على أنه لو كانت هناك دراسات تقييم أثر بيئي لهذه التوسعات لظهرت بدائل أخرى تحقق التنمية دون التأثير السلبي على حركة البحر.

واختتم مؤكدًا أن أي نشاط عمراني على أي ساحل، سواء في مصر أو خارجها، لا بد أن يراعي الأبعاد البيئية، سواء كان على البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو أي محيط آخر.


 

مدينة الإسكندرية حادثة غرق أبوتلات حوادث غرق الإسكندرية منطقة العجمي منطقة أبوتلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

بائعة الخبز.. محافظ الإسماعيلية يقدم مساعدة مالية فورية لسيدة أبوصوير

انقلاب تريلا

كفر الشيخ .. انقلاب تريلا محملة بزيت طعام على الطريق الدولي

محافظ الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يعلن خطط التعليم والغاز والكهرباء

بالصور

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فضحها في الشارع وقدام بيتها.. خناقة رجل مع طليقته تشعل السوشيال ميديا

خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته

جمال شعبان: ناموا زيادة يوم الإجازة علشان صحة قلبكم

جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب

بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد