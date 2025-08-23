الزمالك يترقب رد الفيفا لحسم صفقة الكيني بارون أوشينج

قال الإعلامي جمال الغندور إن نادي الزمالك اقترب من ضم الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن لفريق سوفاباكا الكيني، والذي يندرج ضمن فئة اللاعبين “تحت السن”، حيث لم يتبق سوى الرتوش النهائية لإتمام الصفقة.

أضاف خلال برنامج ستاد المحور: "ورغم عدم توقيع الزمالك رسميًا مع اللاعب حتى الآن، إلا أن إدارة القلعة البيضاء تنتظر رد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للاستفسار عن إمكانية قيده بعد غلق باب القيد المحلي رسميًا، على أن يتم حسم الموقف النهائي خلال الأيام المقبلة".

تابع :"ويبلغ أوشينج من العمر 19 عامًا، ويُصنف ضمن فئة "اللاعبين تحت السن"، وهي الفئة التي تسمح لوائح الفيفا بقيدها في فترات استثنائية خارج مواعيد القيد الرسمية، حيث تتيح اللائحة إمكانية تسجيل هذه النوعية من اللاعبين في الأسبوع الأول من أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من كل عام".

واختتم :"وتضع إدارة الزمالك الصفقة تحت المجهر في انتظار الضوء الأخضر من الفيفا، تمهيدًا لتدعيم صفوف الفريق بالظهير الكيني الشاب حال الموافقة على قيده".