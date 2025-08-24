تفاصيل إحالة ربة منزل للمحاكمة الجنائية بتهمة خطف طفل بالوايلي

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة ربة منزل بتهمة خطف طفل حديث الولادة من والدته من مستشفى بالوايلي، للمحاكمة الجنائية.





تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم المرج بالقاهرة بتعرضها لواقعة اختطاف طفلها.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم الزيتون بالقاهرة.

وبمواجهتها أقرت بخطف الطفل من والدته لعدم اكتمال حملها ورغبتها في إيهام زوجها بأنها أنجبت الطفل.

وأكدت التحريات أن الطفل لم يتعرض لأي إصابات وتمت إعادته إلى والدته، مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.