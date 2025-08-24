فنانة مصرية تحكي رحلتها من طفولة صعبة في الغربة إلى التمثيل بألمانيا |فيديو

قالت الفنانة المصرية تقى الفوال إن شخصيتها تشكلت من القيم والمبادئ التي ترسّخت فيها خلال نشأتها في مصر، وعلى رأسها الجدعنة، وحب الناس، ولمّة العائلة.

وأضافت الفوال، خلال حوارها مع الإعلاميتين رشا عماد وعهد العباسي في برنامج «صباح جديد» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن زياراتها المتكررة إلى ألمانيا في الطفولة كانت مجرد رحلات عابرة، لكنها صُدمت بالقرار الصعب حين علمت أنها ستنتقل للعيش هناك بشكل دائم، مشيرة إلى أن ذلك حدث عندما كانت في عمر 9 أو 10 سنوات، وهي سن شعرت خلالها أنها ليست ناضجة كفاية للتأقلم مع بيئة جديدة.

وتحدثت الفوال عن تجربتها الصعبة في ألمانيا، مؤكدة أن حاجز اللغة كان من أكبر التحديات التي واجهتها، قائلة: «ما قدرتش أتعامل مع الناس بارتياح إلا لما وصلت 19 سنة، الموضوع أخد وقت طويل جدًا»، موضحة أن التكيف لم يكن سهلاً، خاصة مع اختلاف الثقافة وطبيعة العلاقات الاجتماعية، لكن إصرارها على التأقلم ومتابعة التلفزيون الألماني ساعدها على تعلم اللغة والتقرب من المجتمع الجديد.

وكشفت تقى الفوال أنها لم تكن تحلم يومًا بأن تصبح ممثلة أو مغنية، لكنها كانت تحب الأفلام والمسلسلات المصرية بشدة، مشيرة إلى أنها كانت تشاهد التلفزيون الألماني ليس بدافع الترفيه، بل لتعلم اللغة، لافتة إلى أن أحد المسلسلات التي كانت تتابعها في طفولتها كان هو نفسه الذي تم ترشيحها لاحقًا للمشاركة فيه بدور ثابت كمعلمة، بعد أن لاحظ القائمون على العمل أنها بدأت الدخول إلى عالم التمثيل.