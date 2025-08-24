موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسمين تيسير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره فاركو على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

حقق الزمالك الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile”.

بهذه النتيجة وصل الزمالك للنقطة السابعة فى الدوري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا فى الجولة الأولى بهدفين نظيفين والتعادل السلبي مع المقاولون فى الجولة الثانية، وأخيراً الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة، بينما توقف رصيد مودرن عند النقطة الرابعة، من تعادل أمام الأهلي بهدفين لمثلهما فى الجولة الأولى والفوز على الاتحاد السكندري فى الجولة الثانية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بالتساوي مع المصري البورسعيدي فى المركز الأول.

