الإسماعيلي في اختبار صعب أمام طلائع الجيش بحثًا عن أول انتصار بالدوري

يستضيف استاد جهاز الرياضة مباراة طلائع الجيش أمام الإسماعيلي، في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وسيكون لقاء يسعى خلاله الطلائع لمواصلة انتفاضته، بينما يأمل الدراويش في استعادة التوازن وتصحيح المسار.

واستهل طلائع الجيش، تحت القيادة الفنية لهيثم شعبان،  مشواره في البطولة بالتعادل مع سموحة بهدف لمثله في الجولة الأولى، ثم تلقى خسارة ثقيلة أمام المصري بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق أول فوز له على حساب فاركو بهدف دون رد في الجولة الماضية، ليجمع 4 نقاط يحتل بها المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

أما الإسماعيلي بقيادة مدربه الجزائري ميلود حمدي، فبدأ الموسم بتعادل سلبي مع بتروجت، ثم خسر أمام بيراميدز بهدف نظيف، وتكرر السيناريو نفسه أمام الاتحاد السكندري، ليكتفي بنقطة واحدة وضعته في المركز العشرين وقبل الأخير في جدول الدوري.

ويفتقد الدراويش في مواجهة الليلة لحارسه الأساسي عبد الله جمال بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة الاتحاد، ليشارك الحارس المخضرم أحمد عادل عبد المنعم للمرة الأولى هذا الموسم، بجانب استمرار غياب عدد من اللاعبين المصابين أبرزهم مروان حمدي، خالد النبريصي، حاتم سكر، محمد حسن، ومحمد نصر.

على الجانب الآخر، حرص هيثم شعبان المدير الفني للطلائع على دراسة مباريات الإسماعيلي الأخيرة، وعلى رأسها مواجهة الاتحاد السكندري، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل المواجهة المرتقبة.

