أخبار البلد

وزارة البيئة تعقد ورشة عمل لعرض إطار خطط العمل القطاعية للاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050

حنان توفيق

 عقدت وزارة البيئة  من خلال الإدارة المركزية لتغير المناخ ، فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، ورشة عمل لعرض إطار عمل لخطط العمل القطاعية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 , تماشياً مع القرار رقم 1860 لسنة 2022، الذي يُكلف جميع الوزارات والجهات المعنية بوضع خطط عمل تنفيذية مناخية مُصممة خصيصاً لقطاعاتها، حيث تقود وزارة البيئة جهود دعم الوزارات والجهات المعنية لوضع تلك الخطط.

وقد تم عقد الورشة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية ، و بدعم من اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) بالنيابة عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولى (GIZ)،وذلك بهدف جمع الملاحظات من جميع الجهات المعنية الرئيسية، وذلك بحضور المهندس طارق شلبى و المهندس عمرو عبد العزيز من الادارة المركزية للتغيرات المناخية ، والسيد خورخى ارانجو مدير اللجنة المصرية الالمانية من الجانب الالمانى و المهندس على احمد نائب المدير المصرى للجنة من وزارة الكهرباء، و أكثر من 50 ممثلاً من أكثر من 20 وزارة وهيئة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الورشة تضمنت جلسة عملية حول الأداة المُطوّرة؛ لضمان التطبيق العملي والتقنية الفنية لجميع الأطراف المعنية، حيث أنه بمجرد اعتماد الإطار من قِبل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في مصر (NCCC) برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، سيصبح المرجع الوطني الرسمي لجميع الوزارات للعمل بشأن تغير المناخ.

وأشارت د. منال عوض أن هذا الإطار  يُعدّ إنجازًا رئيسيًا يُمهّد الطريق لإنشاء وحدات مُخصصة لتغير المناخ (CCUs) في الوزارات المعنية، وأيضًا أحد أحجار الزاوية في رقمنة العمل المناخي في مصر، لأنه يغذي نظام الرصد والتحقق والإبلاغ الرقمي  (MRV) الذي يتم انشاءه في الوقت الحالي ، حيث يتألف الإطار من أداة سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى دليل إرشادي، يُمكّن الوزارات من اتباع عملية منظمة لمواءمة أولويات كل وزارة مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر، بالإضافة إلى تيسير التخطيط وإعداد التقارير.

