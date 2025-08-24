محافظة الجيزة تنفي انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالعمرانية

نفت محافظة الجيزة ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق حي العمرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد.

وأكدت المحافظة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي دون أي انقطاعات.

وناشدت محافظة الجيزة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي معلومات، حرصاً على عدم إثارة البلبلة بين المواطنين.