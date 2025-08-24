قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اعتماد شفاء الأورمان كمركز تدريبي للبورد العربي خارج المستشفيات الجامعية

قرار باعتماد شفاء الأورمان كأول مركز تدريبي للبورد العربي خارج المستشفيات الجامعية في مصر
شمس يونس

أصدر المجلس العربي للاختصاصات الطبية – جامعة الدول العربية (البورد العربي) قرارًا باعتماد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر  بصعيد مصر كمركز تدريبي معتمد لتدريب الأطباء في مختلف التخصصات، لتصبح بذلك أول مستشفى خارج المستشفيات الجامعية في مصر تحصل على هذا الاعتماد المرموق.

وجاء القرار بعد زيارة لجنة التقييم للمستشفى في 23 يونيو الماضي، حيث تم منحها الاعتماد الكامل لمدة ست سنوات، مع تعيين الدكتور محمد فائق غالب مشرفًا عامًا للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمود الزميلي مشرفًا عامًا رديفًا.

وأكد الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذا الاعتماد يعكس التزام المستشفى بمعايير عالية من الجودة في التدريب والتعليم الطبي، ويمثل إضافة مهمة لسمعتها على المستويين العربي والدولي.

ومن جانبه، صرح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن اختيار المستشفى كمركز تدريبي معتمد من البورد العربي يعد إنجازًا طبيًا كبيرًا، ويدعم برامج التدريب للأطباء المقيمين وأطباء الزمالة في تخصصات دقيقة مثل طب الأورام وجراحة الأورام والعلاج الإشعاعي وأورام الأطفال، بما يعود بالنفع المباشر على المنظومة الصحية وخدمة مرضى الأورام في الصعيد.

الأقصر ارومان الاقصر اخبار الاقصر

