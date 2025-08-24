ضحية الأكاديمية الوهمية .. تشييع جثمان الطالب فارس ياسر إلى مثواه الأخير بسوهاج

شيّع المئات من أهالي محافظة سوهاج، منذ قليل، جثمان الطالب فارس ياسر، أحد ضحايا حادث غرق شاطئ أبو تلات بالإسكندرية، إلى مثواه الأخير بمقابر الحواويش بالكوثر، وسط حالة من الحزن والانهيار بين أفراد أسرته وأصدقائه وزملائه.

وانطلقت الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد بلدته بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، حيث ردد المشيعون آيات من القرآن الكريم ودعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة، في مشهد مهيب اختلطت فيه الدموع بالصدمة من هول الفاجعة.

وكان الحادث المأساوي قد أسفر عن مصرع 6 من أبناء سوهاج، جميعهم في مقتبل العمر، أثناء رحلة إلى شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، بعدما باغتتهم الأمواج العاتية، لتتحول لحظات اللهو إلى كارثة مأساوية هزت الشارع السوهاجي.

وتسود حالة من الحزن العارم أرجاء المحافظة التي اتشحت بالسواد، بينما توافدت أعداد كبيرة من الأهالي لمساندة أسرة الطالب فارس ياسر وتقديم واجب العزاء، مؤكدين أن فقدانه يعد خسارة كبيرة لأسرته ولأصدقائه الذين عرفوه بطيبة قلبه وحُسن خلقه.