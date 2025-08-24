خبير: الأسر المصرية تواجه المعيشة بشعار "الاكتفاء بالضروريات"

فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات الأساسية، وما تبعه من تراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، باتت الأسر المصرية تبحث عن بدائل جديدة وأساليب غير تقليدية لتدبير احتياجاتها اليومية.

ومع اشتداد الضغوط الاقتصادية وتنامى أعباء المعيشة، تغيّرت أنماط الاستهلاك بشكل ملحوظ، حيث تراجع الإقبال على الكماليات والرفاهيات مقابل الاكتفاء بالضروريات فقط.

الاستغناء بدل الإنفاق

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام أمين إن الأسر المصرية باتت تعيش واقعًا اقتصاديًا ضاغطًا، دفَعها إلى رفع شعار الاستغناء بدل الإنفاق فى مواجهة موجات الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأوضح أن هذا التحول لم يعد مجرد سلوك فردى بل أصبح ظاهرة اجتماعية شاملة، غيّرت من عادات الاستهلاك، حيث تخلّت الأسر عن الكماليات واكتفت بالضروريات فقط.

وأضاف الأمين في تصريحا ت لـ “صدى البلد”، أن هذا السلوك تجلى بوضوح على موائد المصريين التى أصبحت تعتمد بشكل متكرر على أطباق الفول والطعمية والكشرى بدلاً من اللحوم والدواجن باهظة الثمن، لافتًا إلى أن كثيرًا من العائلات لجأت إلى حلول مبتكرة للتوفير من بينها الاعتماد على المواصلات العامة بدلًا من السيارات الخاصة.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن الاستغناء تحوّل إلى أسلوب حياة، ليس فقط فى الغذاء بل فى الملبس والدواء وحتى المناسبات الاجتماعية، ما يعكس مرونة المصريين وقدرتهم على التكيّف مع الأزمات الاقتصادية، غير أن استمرار هذه الظاهرة يفرض على الدولة والقطاع الخاص إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية لتخفيف الضغوط على المواطنين وضمان بقاء الأسواق فى حالة توازن.