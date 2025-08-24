الداخلية: ضبط 116021مخالفة مرورية و157 سائقًا متعاطيًا في 24 ساعة

أعنلت وزارة الداخلية ضبط 116021 مخالفة مرورية متنوعة وبفحص عدد (2241) سائق تبين إيجابية عدد (157) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم

وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (116021) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (2241) سائق تبين إيجابية عدد (157) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1177) مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (179) سائق تبين إيجابية عدد (11) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (9) محكوم عليهم بإجمالى (9) أحكام ، كما تم التحفظ على ( 3) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.