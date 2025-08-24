توريد 568 ألف طن قمح للصوامع.. ختام حصاد فى الوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن ختام موسم حصاد و توريد القمح موسم 2025م بزيادة ملحوظة فى كميات التوريد حيث بلغ إجمالى ماتم توريدة من القمح 568374.536 طن.

و بلغ ما تم توريدة داخل الوادي الجديد ( صومعة الخارجة - صومعة شرق العوينات وشون البنك) 91125 طن وما تم توريدة خارج المحافظة 477248 طن

وبلغت نسبة ما تم توريدة هذا العام 109% عن العام السابق بمقدار مايقارب 65000 طن حيث وكان إجمالى التوريد فى العام الماضي. 503000 طن وذلك تنفيذا لخطة القطاع الزراعي بالتوسع الرأسي والإهتمام والمتابعة المستمرة والدورات والندوات الإرشادية والحقلية التي تنظمها إدارة الارشاد مع الجهات البحثية ذات الصلة بالوادي الجديد.