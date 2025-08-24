قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثلاثاء المقبل.. فتح التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حدث عالمي ضخم| القاهرة تستعد لاستضافة أول قمة "AI Everything" في الشرق الأوسط وإفريقيا.. وزير الإتصالات يكشف التفاصيل

وزير الإتصالات
وزير الإتصالات
هاجر ابراهيم

في خطوة تعكس تصاعد مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن اختيار العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة أول قمة ومعرض "AI Everything" للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمقرر عقدها في فبراير 2026.

وأكد الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير على أرض مصر يعكس مدى ثقة المجتمع المعلوماتي العالمي والإقليمي في الدور الريادي الذي تلعبه الدولة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.

60 دولة تشارك فى قمة ومعرض "AI Everything" للذكاء الاصطناعي

وأوضح طلعت أن القمة ستشهد مشاركة واسعة من نحو 60 دولة، إلى جانب حضور عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وشدد وزير الاتصالات على أن ريادة مصر في القطاع التكنولوجي تستند إلى ما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة عالية الكفاءة في مختلف التخصصات التقنية، فضلاً عن البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تجعل من القاهرة وجهة قادرة على استضافة فعاليات تكنولوجية كبرى ذات طابع معقد.

إستضافة القمة فرصة هامة لمصر

وأضاف أن استضافة قمة "AI Everything" تمثل فرصة هامة لعرض إمكانات مصر الرقمية أمام العالم، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع مراكز التعهيد والخدمات الرقمية، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية للشباب في مختلف المحافظات، ويدعم جهود الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وبناء مجتمع رقمي شامل.

تكنولوجيا المعلومات مجال الاتصالات وزير الاتصالات عمرو طلعت الذكاء الإصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة.. وبدء الإنخفاض فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

الدكتور سلامة داود

تيسيرًا على العاملين بجامعة الأزهر.. وزير العدل: لجان لفض المنازعات بالوجهين البحري والقبلي

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

اتَّبِعوه لإحياء الهدي النبوي.. البحوث الإسلامية يطلق حملة دعويَّة بالعربية والإنجليزية

وزير الأوقاف: الحق والعدل والنور أساس رسالة القاضي

وزير الأوقاف: الحق والعدل والنور أساس رسالة القاضي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد