حدث عالمي ضخم| القاهرة تستعد لاستضافة أول قمة "AI Everything" في الشرق الأوسط وإفريقيا.. وزير الإتصالات يكشف التفاصيل

في خطوة تعكس تصاعد مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن اختيار العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة أول قمة ومعرض "AI Everything" للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمقرر عقدها في فبراير 2026.

وأكد الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير على أرض مصر يعكس مدى ثقة المجتمع المعلوماتي العالمي والإقليمي في الدور الريادي الذي تلعبه الدولة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.

60 دولة تشارك فى قمة ومعرض "AI Everything" للذكاء الاصطناعي

وأوضح طلعت أن القمة ستشهد مشاركة واسعة من نحو 60 دولة، إلى جانب حضور عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وشدد وزير الاتصالات على أن ريادة مصر في القطاع التكنولوجي تستند إلى ما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة عالية الكفاءة في مختلف التخصصات التقنية، فضلاً عن البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تجعل من القاهرة وجهة قادرة على استضافة فعاليات تكنولوجية كبرى ذات طابع معقد.

إستضافة القمة فرصة هامة لمصر

وأضاف أن استضافة قمة "AI Everything" تمثل فرصة هامة لعرض إمكانات مصر الرقمية أمام العالم، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع مراكز التعهيد والخدمات الرقمية، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية للشباب في مختلف المحافظات، ويدعم جهود الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وبناء مجتمع رقمي شامل.