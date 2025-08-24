وزير الاتصالات: الكوادر المصرية سر ريادة الدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ريادة مصر في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا تقوم على ما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة وذات كفاءة عالية في مختلف التخصصات التقنية.

وأشار الوزير، خلال مداخلته مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن اختيار مصر لاستضافة قمة "Al Everything" يعكس الثقة الدولية في قدرة الدولة على تنظيم فعاليات كبرى ذات طابع تكنولوجي معقد، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية رقمية متطورة وكفاءات وطنية.

وأضاف أن انعقاد القمة في القاهرة سيمثل فرصة مهمة لعرض إمكانات مصر الرقمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع مراكز التعهيد، مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية للشباب في مختلف محافظات الجمهورية، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الاقتصاد الرقمي.