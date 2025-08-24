قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تغييرات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم ، حركة تغيير وتكليف شملت الإدارة التعليمية الخمس بالمحافظة وعدد من الوظائف القيادية بالمديرية، لحين الإعلان عن شغلها بالطرق القانونية أو بالتعيين أيهما أقرب.

وأوضح الزملوط أن الحركة تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتصعيد عدد من الكوادر التعليمية، بهدف تحسين الأداء ومخرجات العملية التعليمية، حيث شملت الحركة تكليف كل من : 
🔵مجدي محمد محمود  - مديرًا لإدارة الخارجة التعليمية 
🔵أيمن أحمد حنفي      -   مديرًا لإدارة الداخلة التعليمية 
🔵 وصفي حسن عبد الموجود  - مديرًا لإدارة الفرافرة التعليمية 
🔵نصر محمد درويش  -  مديرًا لإدارة بلاط التعليمية 
🔵أحمد محمد عبد الله  -  مديرًا لإدارة باريس التعليمية

🔷 أميمة فيهم سليمان -  وكيلاً لإدارة الخارجة التعليمية 
🔷 سعد عبد الحافظ عبد العال -  وكيلاً لإدارة الداخلة التعليمية 
🔷محمد أحمد حسين  - وكيلاً لإدارة بلاط التعليمية 
🔷نرفانا صادق شهات -  وكيلاً لإدارة باريس التعليمية.

وضمت الحركة تكليف أمل علي محمد مديرًا لإدارة العلاقات الثقافية بالمديرية، على أن تبدأ مهام عملها اعتباراً من ٣ سبتمبر القادم، وأسامة عبد الفتاح مديرًا للتنسيق الإعدادي الثانوي بإدارة الداخلة التعليمية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم تنقلات

