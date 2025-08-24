الزمالك يقرر تحويل تامر عبدالحميد للتحقيق واتجاه لشطبه

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قرار مجلس الإدارة بتحويل تامر عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق للفريق، إلى التحقيق بسبب التجاوزات التي صدرت منه مؤخرًا في حق أعضاء المجلس، واتهامه لهم بالتربح من وراء النادي، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا قويًا داخل المجلس لاتخاذ قرار بشطبه نهائيًا بناءً على نتائج التحقيقات.

وأوضح المصدر أن أعضاء المجلس وعددًا من الداعمين والمحبين للزمالك قدموا خلال الفترة الماضية تبرعات مالية ضخمة لدعم النادي منذ توليهم المسؤولية، حيث تجاوزت هذه المساهمات 800 مليون جنيه، دون أن يتم الإعلان عنها إعلاميًا أو محاولة استغلالها لإثبات حجم الدعم.

وأضاف أن إدارة الزمالك ترى أن الاتهامات التي وجهها تامر عبد الحميد مسيئة ولا يمكن التغاضي عنها، وأن النادي لن يقف عند حدود التحقيق والشطب فقط، بل سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقته قضائيًا، حفاظًا على حقوق الكيان الأبيض وأعضاء مجلس إدارته، مؤكدًا أن أي تجاوز بحق الزمالك لن يتم التهاون معه.