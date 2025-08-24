خالد الغندور: أتعجب من شيزوفرنيا بعض البشر في هذا الزمن

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لبعض الأشخاص المتناقضين في الحياة اليومية عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :"إحنا في زمن الناس.. بتهاجم الشتام بالشتيمة و تكره الفضيحة بس بتشيرها و تكره الست المتبرجة بس بتتفرج عليها و تنصحك بالصلاة و هي ما بتصليش و تتهمك انك مصلحجي و هما المصلحة كلها و عايزين يعلموك الصح و هما ملوك الغلط شيزوفرنيا بعض البشر في هذا الزمن".



وكشف الإعلامي خالد الغندور أن أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق ،نافيًا ظهوره في مران الأمس.

وكتب الاعلامي خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"عدم مشاركة احمد عبد القادر في التدريبات الجماعية و رفض المدير الفني دخوله مع المجموعة رغم قيده في قائمة الفريق يعد مخالفة واضحة للوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم".