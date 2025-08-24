كريم رمزي: لم يحدث أي جلسات رسمية بين الأهلي وإمام عاشور لتمديد عقده

كشف الإعلامي كريم رمزي، حقيقة وجود أزمة بين الأهلي وإمام عاشور فيما يخص تمديد تعاقده مع الأحمر خلال الفترة المقبلة .

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: إمام عاشور عقده مستمر مع الأهلي لمدة 3 مواسم أخرى ولم يحددد جلسات رسمية في الفترة الماضية مع إمام عاشور

وأضاف: لا يو جد أي أزمات بين الأهلي وإمام عاشور وكل ما يتردد في الفترة الماضية غير صحيح، والأهلي منفتح على تمديد عقد إمام عاشور لكن لم تحدث أي جلسات رسمية للتفاوق على ذلك .

وتابع: لكن من حق إمام عاشور أن يطلب الرقم الذي يراه مناسبا لإمكانياته وأداءه وهذا طبيعي في أي شغل في الحياة وليس إمام عاشور.