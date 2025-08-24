قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة
شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر
هل عمل الولائم فرحًا بقدوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير
مكالمة رسمية.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد
ضبط متردد اعتدى على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال وأحدث له جرح قطعي
آخر موجة في أغسطس .. موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس
توقعات بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل
وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية
بعد واقعة الطالبة عائشة.. السجن والغرامة عقوبة اختراق حسابات التنسيق
إعلام حوثي: القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة"
إعلام حوثي نقلا عن مسؤول: الغارات الإسرائيلية تعكس قوة الصواريخ والمسيرات التي استهدفت إسرائيل

صنعاء
صنعاء
علي مكي

أكد إعلام حوثي نقلا عن مسؤول أن الغارات الإسرائيلية عكست قوة الصواريخ والمسيرات التي استهدفت إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كشف جيش الاحتلال ، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير أشرفوا على هجوم صنعاء من مقر قيادة سلاح الجو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

هزت انفجارات العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات إسرائيلية مكثفة،حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وذكر موقع "والا" الإخباري العبري أن رئيس أركان جماعة الحوثي في اليمن، محمد عبد الكريم الغماري، نجا من محاولة اغتيال نفذت مؤخرا، دون أن يورد الموقع تفاصيل إضافية حول العملية أو الجهة التي نفذتها.

وبحسب التقرير، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تعتبر استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة القادمة من اليمن تهديدا متصاعدا، ما يدفعها إلى دراسة خيارات للرد.

وأشار التقرير ، إلى أن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بالتعاون مع جهاز الموساد تعمل حاليا على إعداد "بنك أهداف" يشمل مواقع استراتيجية ومراكز حيوية تابعة للحوثيين، استعدادا لاحتمال تنفيذ ضربات تستهدف ما وصفه التقرير بـ"مراكز الثقل" لدى الجماعة في اليمن.

إسرائيل الصواريخ اليمن

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

هيفاء وهبي

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مى سليم

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

تامر حسني

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

