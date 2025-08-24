إعلام حوثي نقلا عن مسؤول: الغارات الإسرائيلية تعكس قوة الصواريخ والمسيرات التي استهدفت إسرائيل

أكد إعلام حوثي نقلا عن مسؤول أن الغارات الإسرائيلية عكست قوة الصواريخ والمسيرات التي استهدفت إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كشف جيش الاحتلال ، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير أشرفوا على هجوم صنعاء من مقر قيادة سلاح الجو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

موقع عبري: محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن باءت بالفشل جيش الاحتلال: سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن في غلاف غزة جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن تجاه إسرائيل

هزت انفجارات العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات إسرائيلية مكثفة،حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وذكر موقع "والا" الإخباري العبري أن رئيس أركان جماعة الحوثي في اليمن، محمد عبد الكريم الغماري، نجا من محاولة اغتيال نفذت مؤخرا، دون أن يورد الموقع تفاصيل إضافية حول العملية أو الجهة التي نفذتها.

وبحسب التقرير، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تعتبر استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة القادمة من اليمن تهديدا متصاعدا، ما يدفعها إلى دراسة خيارات للرد.

وأشار التقرير ، إلى أن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بالتعاون مع جهاز الموساد تعمل حاليا على إعداد "بنك أهداف" يشمل مواقع استراتيجية ومراكز حيوية تابعة للحوثيين، استعدادا لاحتمال تنفيذ ضربات تستهدف ما وصفه التقرير بـ"مراكز الثقل" لدى الجماعة في اليمن.