باريس سان جيرمان يعير لاعبه لأحد أندية الدوري اليوناني

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إعارة لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز إلى نادي باناثينايكوس اليوناني، لمدة موسم.

ويمثل هذا الانتقال محطة جديدة في مسيرة اللاعب البرتغالي الدولية، الذي تنقل بين أبرز الأندية الأوروبية منذ بدايته مع بنفيكا في عام 2015، حين خاض أولى مبارياته مع الفريق الأول، قبل أن يساهم في تتويج النادي بلقبي الدوري البرتغالي وكأس الرابطة خلال موسم 2015-2016.

وسبق للاعب سانشيز اللعب في عدة أندية مثل بايرن ميونخ وليل قبل انتقال لباريس سان جيرمان ثم إعارته لروما وبنفيكا وأخيرًا باناثينايكوس.