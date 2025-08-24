قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريستال بالاس يتعادل مع نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
وزير الكهرباء يبحث توطين تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة
وزير الخارجية: قطاع الدواء يمثل إحدى الركائز الأساسية للتعاون المصري مع الدول الأفريقية
د آية الهنداوي تكتب: فلسطين.. أرض من؟ التاريخ والعدل في مواجهة الإدعاء الصهيوني
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
محافظ الغربية: كل قرية لدينا تعد علامة مسجلة على خريطة الإنتاج المصري
في سادس أيامها .. امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني تسير في أجواء هادئة| صور
كل ما تريد معرفتة عن شروط الترشح بمجلس النواب
استياء من جانب مسؤولي الزمالك بسبب تصريحات شيكابالا الأخيرة ..تفاصيل
يوم حقلي للنهوض بمحصول الأرز التابع لمشروع ترشيد استخدام المياه بالزقازيق
مرافق قطع وشه.. تفاصيل مؤلمة في واقعة ضرب طبيب بمستشفى سيد جلال
المأساة في غزة تتفاقم.. والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول للمصابين |تفاصيل
باريس سان جيرمان يعير لاعبه لأحد أندية الدوري اليوناني

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إعارة لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز إلى نادي باناثينايكوس اليوناني، لمدة موسم.

ويمثل هذا الانتقال محطة جديدة في مسيرة اللاعب البرتغالي الدولية، الذي تنقل بين أبرز الأندية الأوروبية منذ بدايته مع بنفيكا في عام 2015، حين خاض أولى مبارياته مع الفريق الأول، قبل أن يساهم في تتويج النادي بلقبي الدوري البرتغالي وكأس الرابطة خلال موسم 2015-2016.

وسبق للاعب سانشيز اللعب في عدة أندية مثل بايرن ميونخ وليل قبل انتقال لباريس سان جيرمان ثم إعارته لروما وبنفيكا وأخيرًا باناثينايكوس.

باريس سان جيرمان سانشيز باناثينايكوس

