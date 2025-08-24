القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الغارات الإسرائيلية المكثفة على العاصمة اليمنية

أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن إياد الموسمي، وقوع غارات جوية مكثفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت عدة مواقع استراتيجية.

وقال الموسمي، خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الغارات استهدفت خصوصًا منشآت لتخزين المشتقات النفطية في المنطقة الجنوبية الغربية للعاصمة، حيث تقع مخازن شركة النفط التي تستخدمها جماعة الحوثي، إضافة إلى محطات الطاقة، وبالأخص محطة كهرباء "الزياز" التي تعرضت لقصف متكرر خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن شهود عيان سمعوا انفجارات عنيفة ورصدوا أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من المناطق المستهدفة، مؤكداً أن هذه الضربات تسببت في تعطل محطة كهرباء الزياز.

وأضاف الموسمي أن الضربات استهدفت أيضاً المجمع الرئاسي في صنعاء، حيث يقع خلفه جبل "النهدين" الذي تستخدمه جماعة الحوثي كمخزن للأسلحة، ومع ذلك، أكد أن المجمع الرئاسي لم يكن في حالة نشاط كامل بسبب ضربات سابقة من التحالف العربي والجيش الأمريكي.

وحول الأضرار البشرية، أوضح الموسمي أن هناك مدنيين من العاملين في المنشآت والسكان المجاورين قد تعرضوا للخطر، لكنه لم يتوفر حتى الآن أي تقرير رسمي عن الإصابات أو الخسائر في الأرواح.

كما لفت إلى أن مستودعات شركة النفط هي الهدف الجديد لهذا القصف، إذ تشكل هذه المستودعات جزءًا من الاحتياطي النفطي للاستخدام المحلي، وحذر من خطورة استهدافها نظراً لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال، مما قد يؤدي إلى أضرار أكبر.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي لم تصدر حتى الآن بياناً رسمياً يوضح نتائج هذه الضربات، بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لهم بشكل مقتضب عن وقوع غارات مكثفة على صنعاء دون تفاصيل إضافية.