القبض على 3 سيدات أجانب يمارسن الرذيلة داخل شقة بالتجمع
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
بعد حادث غرق أبو تلات.. كيف تنجو من التيارات الساحبة في البحر؟
هل من ترك صلاة العصر حبط عمله كله؟.. احذر تفويتها في هذه الحالة
كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن موعدها ورابطها
أحمد النومي يكتب: دولة التلاوة.. واسترداد السجادة
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
الصدفة انقذتها.. مريم ووالدتها يرويان كواليس الخديعة داخل الأكاديمية الوهمية بسوهاج
يضم 22 قنبلة صغيرة.. الاحتلال يكشف نوع ومكونات صاروخ الحوثيين
وزيرة التضامن تتفقد إدارة بولاق الاجتماعية وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين
مجلس مرسى مطروح يكشف تفاصيل قيام شخص بضرب نفسه بالسكين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فيريرا: واثقون في تطور الفريق والصفقات الجديدة

فيريرا
فيريرا
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفريق كان لديه 3 إصابات حتى الوقت الحالي، وبعيداً عن الإصابات لا توجد أي أمور أخرى.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" نتعامل مع ضيق الوقت حالياً بين المباريات وخاصة بين المباراة الثانية والخامسة، ونستغل الوقت في عملية الاستشفاء، كما أن التدريبات ليست بالشدة المطلوبة، ونتعامل مع الوضع ولابد أن نتعود لأن هذا الأمر سيحدث في سبتمبر المقبل".

وتابع البلجيكي يانيك فيريرا:" كان هناك عدد من الكروت الصفراء ممكن تجنبها بسهولة، وهناك أمور لم تكن متعمدة وسنحاول أن نتحسن بشكل أفضل ونعالج الأخطاء، وهناك بعض البطاقات الصفراء لا يمكن تجنبها، وعلينا التأقلم مع البطاقات الصفراء".

وأضاف المدير الفني:" عندما نسافر قبل المباراة لمدة ساعتين إلا ربع فهذه ليست رحلة طويلة، وبالنسبة لي نبحث عن الملعب الذي يمتلك أفضل أرضية كي نخوض المباريات عليه، وأعتقد أن الملعب الذي سنخوض عليه المباراتين المقبلتين ستكون حالته أفضل".

وتابع فيريرا قائلاً:" متأكدين من تطور الصفقات الجديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، وشاهدنا أمور جيدة من خوان ونتوقع تحسنه في الفترة المقبلة، وكل لاعب وصل للفريق كانت لديه جودة جيدة ولكنهم يتعودون حالياً على أسلوب اللاعب وسيتطورون باستمرار في ظل توالي المباريات والتدريبات، ولكن ما زلنا بعيدين عن المستوى المطلوب، ونحن لم نصل لقمة المستوى، ونحتاج لأن نكون متواضعين جداً بعد أي فوز وأن نلتزم الهدوء بعد أي خسارة أو تعادل، وفي كل الأحوال نحلل المباريات بعيداً عن النتيجة للاستفادة منها، ونعلم إنه يكون الوضع خطر إذا فزنا وواجهنا فريق متأخر في الترتيب ونحن نحتفل فسنخسر".

واختتم المدير الفني قائلاً:" إهدار الفرص يحدث في كرة القدم، ونتمتى تسجيل كل فرصة تسنح لنا، ومن أول لحظة لدينا تدريبات خاصة على المرمى، وأحياناً ستشهد مباراة بها فرصة واحدة وتحقق بها الفوز، وقد تشهد مباراة أخرى العديد من الفرص دون أن يتم ترجمتها، وإذا لم نخلق الفرص سنكون قلقين".

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري 

الزمالك يانيك فيريرا فاركو الدوري المصري

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

خلال الاجتماع

المالية: الدفع بأنشطة الدواء والمنتجات الطبية للأسوق العالمية بما يواكب خطط الدولة

مركز عمان الدولي للمعارض

معرض «كومكس 2025».. سلطنة عُمان تنطلق بـ5 منظومات رقمية نحو المستقبل

سعر الذهب

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم 24-8-2025

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

حادث ابو تلات

بنتي كانت هتروح مني.. والدة رانسى تكشف تفاصيل غرق الطالبات بشاطئ أبوتلات

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سيتى الثاني

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: حسابات نتنياهو التفاوضية.. بين إملاء الشروط وتضييق هوامش حماس

